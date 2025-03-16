На этом фоне вчера президент Украины заявил, что стране удалось успешно применить в боевых условиях новую модификацию ракеты «Нептун». Первоначально созданное как противокорабельное, это оружие теперь доработано для поражения наземных целей и, по словам президента, имеет значительно увеличенную дальность действия. Теперь ракета способна поражать цели на расстоянии до 1000 км. Позднее в СМИ появилась информация, что именно этим новым вариантом «Нептуна» был атакован нефтяной терминал в российском городе Туапсе на побережье Черного моря.

Этот успешный удар означает, что если Украина сможет наладить массовое производство этих ракет, она сможет поражать большую часть стратегически важных объектов в европейской части России, за исключением арктического региона. В наибольшей опасности окажется Черноморский флот России - теперь все его порты находятся в зоне досягаемости. В целом, Россия вынуждена будет усилить свою противовоздушную оборону в глубоком тылу, что приведет к снижению ее возможностей на передовой.

В последние два дня президент Украины и официальные лица активно заявляют, что Россия не заинтересована в перемирии и намерена продолжать войну. В подтверждение этого президент Украины сообщил о концентрации российских войск в Курской области, откуда планируется наступление на Сумскую область Украины. Кроме того, украинское командование заявило о росте активности российской армии на юге и планах форсировать Днепр.