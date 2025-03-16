В последние недели Украина каждую ночь наносит успешные удары беспилотниками в глубинцу российской территории. Эти атаки не только поражают военные объекты, но и демонстрируют, что Украина способна достигать ключевых целей в России без прямой поддержки США, пишет Райнер Сакс.
На этом фоне вчера президент Украины заявил, что стране удалось успешно применить в боевых условиях новую модификацию ракеты «Нептун». Первоначально созданное как противокорабельное, это оружие теперь доработано для поражения наземных целей и, по словам президента, имеет значительно увеличенную дальность действия. Теперь ракета способна поражать цели на расстоянии до 1000 км. Позднее в СМИ появилась информация, что именно этим новым вариантом «Нептуна» был атакован нефтяной терминал в российском городе Туапсе на побережье Черного моря.
Этот успешный удар означает, что если Украина сможет наладить массовое производство этих ракет, она сможет поражать большую часть стратегически важных объектов в европейской части России, за исключением арктического региона. В наибольшей опасности окажется Черноморский флот России - теперь все его порты находятся в зоне досягаемости. В целом, Россия вынуждена будет усилить свою противовоздушную оборону в глубоком тылу, что приведет к снижению ее возможностей на передовой.
В последние два дня президент Украины и официальные лица активно заявляют, что Россия не заинтересована в перемирии и намерена продолжать войну. В подтверждение этого президент Украины сообщил о концентрации российских войск в Курской области, откуда планируется наступление на Сумскую область Украины. Кроме того, украинское командование заявило о росте активности российской армии на юге и планах форсировать Днепр.
Премьер-министр Великобритании выразил поддержку позиции Украины и предупредил о намерении России затянуть переговоры. Также он продолжает инициативу по созданию коалиции стран, готовых участвовать в миротворческой миссии в Украине. Вчера состоялась видеоконференция правительств этих стран, что является важным сигналом поддержки для Украины. Формируются очертания новой коалиции, которая в будущем может существенно повлиять на оборонную политику Европы и, возможно, всего мира.
Президент Франции со своей стороны заявил, что миротворческие силы могут быть направлены в Украину даже без согласия России.
Украина демонстрирует свою готовность к переговорам, сформировав официальную делегацию во главе с руководителем Офиса президента.
Руководители ряда европейских государств и председатель Европейской комиссии неоднократно подчеркивали, что поставки вооружения украинской армии продолжатся даже в случае перемирия и после подписания мирного соглашения. Остается вопрос, понимают ли в Вашингтоне, что эти заявления также укрепляют и их позиции в переговорах с Россией.
Тем временем США активно распространяют информацию о вчерашних авиаударах по позициям хуситов в Йемене. Пока что эта операция не стала крупнейшей за последние годы, но новая администрация США стремится показать, что не утратила решимости атаковать цели, связанные с Ираном.
Иран уже отклонил предложение президента США о возобновлении ядерных переговоров, и Вашингтон, по-видимому, хочет продемонстрировать готовность нанести удар по самой территории Ирана, если это потребуется. Одновременно этот авиаудар должен подтвердить недавнее неоднозначное обещание президента Дональда Трампа, который заявил, что вскоре примет «серьезные меры» в отношении Ирана.
Хуситы пообещали атаковать американские базы на Ближнем Востоке, хотя вероятность этого не слишком велика. В свою очередь, Трамп объявил о намерении продолжать авиаудары. Согласно поступающим сообщениям, атаки действительно продолжаются.
В результате ночной атаки российской армии в Чернигове был поражен жилой дом. Спасательные работы продолжаются, информации о пострадавших пока нет.
Ситуация на фронте
Активность российских атак на линии фронта остается на уровне предыдущих дней, без значительных изменений.
Президент Украины и главнокомандующий ВСУ вновь заявили, что в Курской области украинские войска в окружении не находятся. Чтобы уравновесить российскую информационную кампанию, было опубликовано видео с новыми пленными российскими солдатами на Курском направлении.
Российская армия продолжает интенсивные атаки на украинские позиции на окраинах Курской области и небольшими группами пытается прорваться на территорию Украины, но безуспешно.
На харьковском направлении российские войска провели несколько атак, но не смогли продвинуться вперед. В районе Купянска активность российских атак не увеличилась, а украинские контратаки позволяют сохранять баланс на линии фронта. На лиманском направлении российские войска действуют более активно, однако успеха не добились. Также зафиксированы небольшие атаки на северском направлении.
В районе Бахмута активность российских войск в Часовом Яре остается низкой, при этом все резервы сосредоточены на атаке в сторону Торецка. Однако вернуть утраченные позиции российским войскам не удалось. В районе Покровска интенсивные атаки продолжаются, но стремительного продвижения нет - бои ведутся в так называемой «серой зоне». Юго-западнее Донецка российские войска пытаются нарастить темп атак, но столкновения носят позиционный характер, без значительных изменений.
На юге Россия активизировала атаки в районе Орехова, а также нанесла несколько ударов по островам на Днепре. В остальных районах активность российских войск была низкой, подтвержденных данных о продвижении нет.
Украинские войска уничтожили авиаударом важный мост через реку Конка - приток Днепра, который находится под российским контролем. Цель удара могла заключаться в том, чтобы помешать перегруппировке российских войск в районе Днепра. Украинское командование сообщает, что российская армия концентрирует силы для нового масштабного наступления.