Пассажиры поезда, отправившегося в путь из Тюри в Таллинн в прошлое воскресенье вечером, сначала не обратили внимание на зашедшего в вагон молодого мужчину в светоотражающем жилете. Люди заподозрили неладное, когда заметили, что этот человек, на жилете которого маркером были написаны контакты дома попечения Türi Kodu, был в замешательстве и явно не понимал, где именно он находится.
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Пассажиры заметили в поезде странного человека и вызвали полицию. И не зря
Также казалось странным, что у заблудившегося человека не было сопровождающего, поэтому и пассажиры, и проводник пытались помочь ему и выяснить, куда он направляется.