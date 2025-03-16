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Пассажиры заметили в поезде странного человека и вызвали полицию. И не зря

Перевод: София Солдатенко
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За считаные минуты жилец Türi Kodu собрался, надел жилет и по случайному стечению обстоятельств успел добраться до вокзала и сесть на поезд до Таллинна.
За считаные минуты жилец Türi Kodu собрался, надел жилет и по случайному стечению обстоятельств успел добраться до вокзала и сесть на поезд до Таллинна. Фото: Tiit Reinberg

Пассажиры поезда, отправившегося в путь из Тюри в Таллинн в прошлое воскресенье вечером, сначала не обратили внимание на зашедшего в вагон молодого мужчину в светоотражающем жилете. Люди заподозрили неладное, когда заметили, что этот человек, на жилете которого маркером были написаны контакты дома попечения Türi Kodu, был в замешательстве и явно не понимал, где именно он находится.

Также казалось странным, что у заблудившегося человека не было сопровождающего, поэтому и пассажиры, и проводник пытались помочь ему и выяснить, куда он направляется.

Один из пассажиров рассказал Järva Teataja, что молодой мужчина пытался сойти с поезда на каждой последующей остановке, но было ясно, что он понятия не имеет, где находится.

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