«Впервые за 83 года легендарный "Голос Америки« замолчал"», - констатировал факт остановки вещания СМИ его директор Майкл Абрамовиц на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье, 16 марта. Вместе с ним более 1300 сотрудников «Голоса Америки» (VOA) - журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - были отправлены в бессрочные отпуска. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM), курировавшим работу пяти крупных американских медиакорпораций.

По словам Абрамовица, менеджмент VOA успел добиться прогресса в реформировании радиостанции, однако из-за действий новой администрации США она больше не может «выполнять свою жизненно важную миссию», когда «противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, тратят миллиарды долларов на создание ложных нарративов, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты».

«Реформы» Маска привели к массовым увольнениям и закрытиям ведомств

Трамп после вступления в должность президента США создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск. За неполные два месяца работы этого органа в рамках проводимой «реформы» были уволены десятки тысяч сотрудников различных федеральных ведомств. Среди прочего Маск предлагал ликвидировать «Голос Америки» и «Радио Свобода» за то, что их якобы «больше никто не слушает» и они «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».