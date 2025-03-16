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«Ситуация ухудшилась»: автомобили срочников переполнили парковку, а решения так и нет

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Из-за нехватки парковочных мест срочники оставляют свои автомобили на обочине узкой дороги, которую жители Выру используют для проезда к городскому кладбищу и компостной площадке.
Из-за нехватки парковочных мест срочники оставляют свои автомобили на обочине узкой дороги, которую жители Выру используют для проезда к городскому кладбищу и компостной площадке. Фото: Arved Breidaks

Парковка напротив военного городка Таара в Выру стала слишком тесной для автомобилей срочников. Машины оставляют не только на самой стоянке, но и под деревьями на окраине городского кладбища, а также вдоль узкой дороги, ведущей к компостной площадке. В результате посетителям кладбища парковочных мест уже не хватает.

Вопрос нехватки мест для автомобилей срочников несколько раз обсуждался на совместных встречах Министерства обороны и местных властей Вырумаа. В последний раз заседание прошло в феврале в Таллинне, где было решено, что с марта число автомобилей срочников на парковке должно сократиться.

«С марта нам удалось создать около 100 дополнительных парковочных мест для срочников на территории военного городка Таара», - заявил пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Крисмар Росин.

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