Парковка напротив военного городка Таара в Выру стала слишком тесной для автомобилей срочников. Машины оставляют не только на самой стоянке, но и под деревьями на окраине городского кладбища, а также вдоль узкой дороги, ведущей к компостной площадке. В результате посетителям кладбища парковочных мест уже не хватает.
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«Ситуация ухудшилась»: автомобили срочников переполнили парковку, а решения так и нет
Вопрос нехватки мест для автомобилей срочников несколько раз обсуждался на совместных встречах Министерства обороны и местных властей Вырумаа. В последний раз заседание прошло в феврале в Таллинне, где было решено, что с марта число автомобилей срочников на парковке должно сократиться.