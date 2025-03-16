«Ситуация ухудшилась»: автомобили срочников переполнили парковку, а решения так и нет

Парковка напротив военного городка Таара в Выру стала слишком тесной для автомобилей срочников. Машины оставляют не только на самой стоянке, но и под деревьями на окраине городского кладбища, а также вдоль узкой дороги, ведущей к компостной площадке. В результате посетителям кладбища парковочных мест уже не хватает.