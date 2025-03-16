Торгово-промышленная палата выступила против планов Министерства внутренних дел

Эксперты палаты считают, что как для работодателей, так и для иностранных работников важно, чтобы процесс подачи заявления на получение временного вида на жительство проходил как можно быстрее. Увеличение срока рассмотрения заявления, скорее всего, приведет к увеличению среднего времени рассмотрения заявления.

«При наличии веских причин целесообразно предоставить Департаменту полиции и погранохраны больше времени на рассмотрение заявления о выдаче временного вида на жительство, чем нынешние два месяца, - пишет в своем мнении палата. - Однако уже сегодня можно продлить двухмесячный срок, и проект предусматривает такую возможность. Поэтому нет большой необходимости вводить более длительный срок для всех».

Палата согласна с тем, что Департаменту полиции и погранохраны должно быть предоставлено достаточно времени для оценки как биографии иностранца-заявителя, так и достоверности предоставленной им информации, а также для обеспечения того, чтобы прибывающие в страну иностранцы не представляли угрозы для государственной безопасности или общественного порядка.

Однако Палату не убеждают объяснения, что продление срока является необходимым и что желаемая цель не может быть достигнута иным способом.

«Например, в пояснительной записке не указано текущее среднее время рассмотрения заявления о выдаче временного вида на жительство, а также процент процедур, в которых Департамент полиции и погранохраны продлевает срок рассмотрения заявления. Такая статистика необходима для того, чтобы понять, есть ли необходимость в продлении срока и в какой степени», - пишет Палата.

По этим причинам Палата предложила Министерству внутренних дел не продлевать срок рассмотрения заявлений.