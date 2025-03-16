Госсекретарь США позвонил главе МИД РФ: о чем говорили Рубио и Лавров?

Рубио и Лавров обсудили, в частности, «дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжать работу над возобновлением коммуникации между США и Россией», сообщили в Госдепартаменте США.

Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова о проведении американскими вооруженными силами военной операции в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов, сообщила представительница Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, госсекретарь Рубио подчеркнул, что США не будут мириться с продолжением нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море.

По информации МИД РФ, Лавров в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, указал на «необходимость немедленного прекращения применения силы» во время операции против хуситов, а также на «важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие».

Европейские партнеры Украины договорились оказывать давление на РФ

Ранее в тот же день состоялась онлайн-конференция лидеров стран ЕС и представителей НАТО, участники которой, по словам ее инициатора, британского премьер-министра Кира Стармера, договорились оказать «коллективное давление» на Россию, чтобы убедить ее принять план прекращения огня.

«Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», - заявил Стармер перед началом виртуального саммита. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал объединить усилия, чтобы добиться согласия России на предложенное Вашингтоном прекращение огня.

Путин: Москва готова к перемирию, но с оговорками

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине лишь на определенных условиях. Он настаивает на «устранении первоначальных причин этого кризиса», лишении Украины возможности перевооружиться и провести дополнительную мобилизацию во время перемирия.