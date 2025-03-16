Большая часть Чудского озера с приходом весенней погоды уже освободилась ото льда, но у берегов можно наблюдать внушительные ледяные массы, которые, двигаясь, громоздятся друг на друга, образуя многометровые валы.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Огромные ледяные глыбы надвигаются на берег Чудского озера
В воскресенье перед полуднем десятки людей собрались в деревне Нина волости Пейпсияэре у маяка и моста Калевипоэга, чтобы своими глазами увидеть ледяные нагромождения, скопившиеся у кромки воды. Присутствовали и пограничники, которые следили за ситуацией и контролировали соблюдение запрета на выход на лед. На берегу был установлен предупреждающий знак, что выход на лед запрещен.