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ГАЛЕРЕЯ Огромные ледяные глыбы надвигаются на берег Чудского озера

Перевод: Сергей Светлов
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Большая часть Чудского озера с приходом весенней погоды уже освободилась ото льда, но у берегов можно наблюдать внушительные ледяные массы, которые, двигаясь, громоздятся друг на друга, образуя многометровые валы.

В воскресенье перед полуднем десятки людей собрались в деревне Нина волости Пейпсияэре у маяка и моста Калевипоэга, чтобы своими глазами увидеть ледяные нагромождения, скопившиеся у кромки воды. Присутствовали и пограничники, которые следили за ситуацией и контролировали соблюдение запрета на выход на лед. На берегу был установлен предупреждающий знак, что выход на лед запрещен.

Однако, как только пограничники уехали на машине, родители с детьми и даже бабушки с дедушками воспользовались моментом и начали лазать по ледяным глыбам. Через десять минут пограничники вернулись и снова попросили людей покинуть ледяные образования.

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