Снег, ветер и солнце: в понедельник в Эстонию придет переменчивая погода

Как сообщило BNS Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. По многим регионам пройдет кратковременный снег. Ветер северный - северо-западный, 3-8, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с. К утру ветер ослабеет. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, на побережье -1...-3 градуса.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер северо-западный - северный, 3-8, после полуночи порывами до 11 м/с. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха ночью -4...-5 градусов.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный - западный, 3-9, порывами до 12, во второй половине дня на побережье до 15 м/с. Температура воздуха днем повысится до -1... +3 градусов.

На Чудском озере в понедельник днем ветер северо-западный - западный, 4-10 м/с. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха днем -1...+1 градус.