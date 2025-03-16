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Россия использует Coca-Cola как ловушку для США

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Фото статьи
Фото: Pixabay

Российские власти и связанные с Кремлем эксперты неоднократно заявляли, что западные компании возвращаются в Россию.​ Руководитель исследовательской программы Института международных отношений UPI Аркадий Мошес считает, что эти заявления можно трактовать как своего рода информационную кампанию, пишет Yle.

Аркадий Мошес отмечает, что время для подобных заявлений выбрано неслучайно: «Россия может завлекать Дональда Трампа в преддверии мирных переговоров, обещая благоприятные условия для возврата американских компаний в Россию».

И хотя, по словам эксперта, значение США для российской экономики значительно меньше, чем торговля энергоносителями с ЕС, Россия может попытаться использовать Трампа для заключения энергетической сделки с Европой.

Мошес считает, что многие западные компании вернулись бы на российский рынок, если бы это не стало репутационным ударом.

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