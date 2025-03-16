Россия использует Coca-Cola как ловушку для США

Аркадий Мошес отмечает, что время для подобных заявлений выбрано неслучайно: «Россия может завлекать Дональда Трампа в преддверии мирных переговоров, обещая благоприятные условия для возврата американских компаний в Россию».

И хотя, по словам эксперта, значение США для российской экономики значительно меньше, чем торговля энергоносителями с ЕС, Россия может попытаться использовать Трампа для заключения энергетической сделки с Европой.

Мошес считает, что многие западные компании вернулись бы на российский рынок, если бы это не стало репутационным ударом.