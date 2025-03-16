Российские власти и связанные с Кремлем эксперты неоднократно заявляли, что западные компании возвращаются в Россию. Руководитель исследовательской программы Института международных отношений UPI Аркадий Мошес считает, что эти заявления можно трактовать как своего рода информационную кампанию, пишет Yle.
Россия использует Coca-Cola как ловушку для США
Аркадий Мошес отмечает, что время для подобных заявлений выбрано неслучайно: «Россия может завлекать Дональда Трампа в преддверии мирных переговоров, обещая благоприятные условия для возврата американских компаний в Россию».
И хотя, по словам эксперта, значение США для российской экономики значительно меньше, чем торговля энергоносителями с ЕС, Россия может попытаться использовать Трампа для заключения энергетической сделки с Европой.
Мошес считает, что многие западные компании вернулись бы на российский рынок, если бы это не стало репутационным ударом.