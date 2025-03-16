Макрон обозначил четыре ключевых элемента гарантий безопасности для Украины

«Мы старались организовать поддержку Украины совместно с Великобританией и нашими немецкими друзьями, чтобы помочь ей, создать для нее лучшие условия для переговоров и предоставить гарантии безопасности, которые являются ключевым элементом прочного и устойчивого мира», - подчеркнул Макрон.