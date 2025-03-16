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Макрон обозначил четыре ключевых элемента гарантий безопасности для Украины

Перевод: Сергей Светлов
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Президент Франции Эммануэль Макрон жмет руку начальникам объединенных штабов стран Европейского союза и НАТО в Париже 11 марта 2025 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон жмет руку начальникам объединенных штабов стран Европейского союза и НАТО в Париже 11 марта 2025 года. Фото: Lafargue Raphael-POOL/SIPA/Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ladepeche обозначил четыре ключевых элемента гарантий безопасности для Украины, предоставляемых европейскими странами.

«Мы старались организовать поддержку Украины совместно с Великобританией и нашими немецкими друзьями, чтобы помочь ей, создать для нее лучшие условия для переговоров и предоставить гарантии безопасности, которые являются ключевым элементом прочного и устойчивого мира», - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что украинцы ни в коем случае не могут идти на территориальные уступки без получения соответствующих гарантий безопасности.

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