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Экономист: первая пенсионная ступень – это лишь обещание политиков, которое не гарантирует достойной пенсии

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Инвестор года, экономист и преподаватель Кристьян Лийвамяги рассказал на Дне пенсий о том, как обеспечить себе достойную старость. Используя свой пример, он отметил, что реальность жестока: рассчитывать только на первую пенсионную ступень недостаточно. Чтобы пенсия позволяла нормально жить, нужно уже сегодня самостоятельно копить и инвестировать.

Одной лишь государственной пенсии в будущем не хватит. Кроме того, у людей сложилось ошибочное представление о том, что они «накапливают» деньги в первой пенсионной ступени. В реальности средства туда не откладываются: взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Таким образом, в системе ничего не накапливается.

«В первой пенсионной ступени людям накапливаются лишь обещания политиков, - сказал Лийвамяги. - Но обещание - это не деньги. Выполнение этих обязательств зависит от решений политиков, а не от каких-то договорных гарантий».

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