Экономист: первая пенсионная ступень – это лишь обещание политиков, которое не гарантирует достойной пенсии

Одной лишь государственной пенсии в будущем не хватит. Кроме того, у людей сложилось ошибочное представление о том, что они «накапливают» деньги в первой пенсионной ступени. В реальности средства туда не откладываются: взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Таким образом, в системе ничего не накапливается.