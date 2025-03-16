Инвестор года, экономист и преподаватель Кристьян Лийвамяги рассказал на Дне пенсий о том, как обеспечить себе достойную старость. Используя свой пример, он отметил, что реальность жестока: рассчитывать только на первую пенсионную ступень недостаточно. Чтобы пенсия позволяла нормально жить, нужно уже сегодня самостоятельно копить и инвестировать.
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Экономист: первая пенсионная ступень – это лишь обещание политиков, которое не гарантирует достойной пенсии
Одной лишь государственной пенсии в будущем не хватит. Кроме того, у людей сложилось ошибочное представление о том, что они «накапливают» деньги в первой пенсионной ступени. В реальности средства туда не откладываются: взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Таким образом, в системе ничего не накапливается.