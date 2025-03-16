Новый премьер-министр Канады отправляется в Европу искать союзников против Трампа

59-летний бывший глава центрального банка в понедельник встретится в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего направится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Целью Карни является диверсификация торговли и, возможно, координация ответа на введенные Трампом импортные пошлины.

Он также встретится с королем Великобритании Карлом III, который является главой Канады.

Поездка в Великобританию для Карни в некотором роде является «возвращением домой», так как он ранее возглавлял Банк Англии, став первым иностранцем в истории этого учреждения за более чем 300 лет.

После этого Карни отправится в канадскую Арктику, чтобы подтвердить «безопасность и суверенитет» этого региона, а затем вернется в Оттаву, где в ближайшие дни должен объявить новые всеобщие выборы.

Карни заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот проявит уважение к суверенитету Канады. Он отметил, что в настоящее время не планирует визит в Вашингтон, но надеется в ближайшее время поговорить с Трампом по телефону.

Введенные Трампом 25-процентные пошлины и его неоднократные заявления о возможном превращении Канады в 51-й штат США вызвали возмущение среди канадцев, многие из которых стараются по возможности избегать покупки американских товаров.

Правительство Карни также пересматривает закупку истребителей F-35 в США в связи с начатой Трампом торговой войной.