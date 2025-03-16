Новый премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник отправится с визитом в Париж и Лондон, чтобы искать союзников для противостояния атакам президента США Дональда Трампа на суверенитет и экономику Канады.
Новый премьер-министр Канады отправляется в Европу искать союзников против Трампа
59-летний бывший глава центрального банка в понедельник встретится в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего направится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Целью Карни является диверсификация торговли и, возможно, координация ответа на введенные Трампом импортные пошлины.
Он также встретится с королем Великобритании Карлом III, который является главой Канады.
Поездка в Великобританию для Карни в некотором роде является «возвращением домой», так как он ранее возглавлял Банк Англии, став первым иностранцем в истории этого учреждения за более чем 300 лет.
После этого Карни отправится в канадскую Арктику, чтобы подтвердить «безопасность и суверенитет» этого региона, а затем вернется в Оттаву, где в ближайшие дни должен объявить новые всеобщие выборы.
Карни заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот проявит уважение к суверенитету Канады. Он отметил, что в настоящее время не планирует визит в Вашингтон, но надеется в ближайшее время поговорить с Трампом по телефону.
Введенные Трампом 25-процентные пошлины и его неоднократные заявления о возможном превращении Канады в 51-й штат США вызвали возмущение среди канадцев, многие из которых стараются по возможности избегать покупки американских товаров.
Правительство Карни также пересматривает закупку истребителей F-35 в США в связи с начатой Трампом торговой войной.
Профессор истории и международных отношений Торонтского университета Роберт Босуэлл отметил, что Карни было бы разумнее воздержаться от визита к Трампу.
«Нет никакого смысла ехать в Вашингтон, - заявил Босуэлл. - Как показывает пример обращения с бывшим премьер-министром Джастином Трюдо, единственное, к чему это приведет, - это грубые попытки Трампа унизить своего гостя. Кроме того, невозможно вести содержательную беседу с человеком, который просто сидит и повторяет давно опровергнутые лживые заявления».
По его словам, Трамп требует уважения, но «чаще всего это улица с односторонним движением, где другим приходится жертвовать самоуважением, подчиняясь его воле».
Профессор политологии Монреальского университета Даниэль Белан подчеркнул, что для Канады в условиях торговой войны с США крайне важно диверсифицировать внешнюю торговлю, поскольку более 75% канадского экспорта направляется в США.
Белан также отметил, что суверенитет Арктики остается ключевым вопросом для Канады.
«Агрессивная риторика президента Трампа в отношении Канады и Гренландии, а также его очевидное сближение с Россией, которая является сильной арктической державой, усиливают обеспокоенность тем, сможем ли мы сохранить контроль над этим отдаленным, но стратегически важным регионом», - заявил Белан.