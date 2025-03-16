Резерв США в биткоинах может звучать как нечто из далекого будущего, но по всему миру страны хранят в запасах еще более удивительные вещи - например, гелий, кленовый сироп и сыр.
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Трамп хочет создать резерв биткоина, но некоторые страны накапливают еще более необычные резервы
Смысл этих стратегических резервов заключается в защите рынков за счет определенного важного ресурса. Вечером в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина и его отделении от других цифровых активов. Таким образом президент попытался заручиться поддержкой перед криптовалютным мероприятием, прошедшим в пятницу в Белом доме.