Трамп хочет создать резерв биткоина, но некоторые страны накапливают еще более необычные резервы

Смысл этих стратегических резервов заключается в защите рынков за счет определенного важного ресурса. Вечером в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина и его отделении от других цифровых активов. Таким образом президент попытался заручиться поддержкой перед криптовалютным мероприятием, прошедшим в пятницу в Белом доме.