Вс, 16.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Трамп хочет создать резерв биткоина, но некоторые страны накапливают еще более необычные резервы

Перевод: Сергей Светлов
Copy
В Канаде хранятся запасы кленового сиропа.
В Канаде хранятся запасы кленового сиропа. Фото: SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Резерв США в биткоинах может звучать как нечто из далекого будущего, но по всему миру страны хранят в запасах еще более удивительные вещи - например, гелий, кленовый сироп и сыр.

Смысл этих стратегических резервов заключается в защите рынков за счет определенного важного ресурса. Вечером в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина и его отделении от других цифровых активов. Таким образом президент попытался заручиться поддержкой перед криптовалютным мероприятием, прошедшим в пятницу в Белом доме.

«Резервы сырьевых товаров всегда играли важную роль в экономике и национальной безопасности», - заявил старший аналитик Price Future Group Фил Флинн в интервью MarketWatch.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх