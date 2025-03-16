«Факт в том, что через Центр оборонных инвестиций Эстония уже заказала боеприпасы на 1,6 миллиарда евро. Факт также и в том, что нам требуется дополнительное финансирование, и во вторник я представлю этот план правительству», - сказал Певкур Postimees.