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Ханно Певкур: Кусти Сальм сознательно манипулирует фактами – Эстония уже заказала боеприпасы на 1,6 миллиарда евро (1)

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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Arvo Meeks

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил, что бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сознательно искажает информацию, утверждая, что из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов, Эстония пока не потратила ни цента

«Факт в том, что через Центр оборонных инвестиций Эстония уже заказала боеприпасы на 1,6 миллиарда евро. Факт также и в том, что нам требуется дополнительное финансирование, и во вторник я представлю этот план правительству», - сказал Певкур Postimees.

По его словам, естественно, что от момента заказа до фактической поставки проходит время. Часть боеприпасов поступает быстрее, но для некоторых позиций требуются годы. «Но факт остается фактом: вся сумма в 1,6 миллиарда евро уже покрыта заказами», - подчеркнул министр.

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