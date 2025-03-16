Экономист: в предыдущий срок правления Трампа экспорт Эстонии рос

«Хорошие новости на экспортном фронте: в январе Эстония продала в другие страны на 13 процентов больше своей продукции, чем годом ранее, - приводит BNS пост Каттая в социальных сетях. - Если посмотреть на то, что происходило с экспортом Эстонии во время предыдущей администрации Трампа и торговой войны, то продажи в другие страны значительно выросли».