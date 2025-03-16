По словам руководителя отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмуса Каттая, трудно прогнозировать тенденции внешней торговли Эстонии при нынешней администрации Дональда Трампа, но во время предыдущего срока правления Трампа экспорт Эстонии рос.
Экономист: в предыдущий срок правления Трампа экспорт Эстонии рос
«Хорошие новости на экспортном фронте: в январе Эстония продала в другие страны на 13 процентов больше своей продукции, чем годом ранее, - приводит BNS пост Каттая в социальных сетях. - Если посмотреть на то, что происходило с экспортом Эстонии во время предыдущей администрации Трампа и торговой войны, то продажи в другие страны значительно выросли».
Однако, по словам Каттая, трудно, если вообще возможно, предсказать, какие возможности откроет или закроет политика США для Эстонии в этот раз.