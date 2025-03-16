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Экономист: в предыдущий срок правления Трампа экспорт Эстонии рос

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Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай. Фото: Eesti Pank

По словам руководителя отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмуса Каттая, трудно прогнозировать тенденции внешней торговли Эстонии при нынешней администрации Дональда Трампа, но во время предыдущего срока правления Трампа экспорт Эстонии рос.

«Хорошие новости на экспортном фронте: в январе Эстония продала в другие страны на 13 процентов больше своей продукции, чем годом ранее, - приводит BNS пост Каттая в социальных сетях. - Если посмотреть на то, что происходило с экспортом Эстонии во время предыдущей администрации Трампа и торговой войны, то продажи в другие страны значительно выросли».

Однако, по словам Каттая, трудно, если вообще возможно, предсказать, какие возможности откроет или закроет политика США для Эстонии в этот раз.

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