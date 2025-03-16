Президент США Дональд Трамп, возможно, проведет телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным на следующей неделе, заявил в воскресенье, 16 марта, специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Уиткофф: Путин принял философию Трампа, и, вероятно, они поговорят на следующей неделе
«Трамп, вероятно, поговорит с Путиным на следующей неделе», - сказал он в интервью новостному каналу CNN.
Предполагается, что американская переговорная группа на следующей неделе встретится с представителями Украины, а также проведет дополнительные переговоры с российской стороной.
По словам Уиткофф, он считает, что Путин принял философию завершения войны.
«Разрыв в позициях России и США по украинскому вопросу сокращается. По моему мнению, Путин ясно дал понять, что он согласен с философией президента Трампа», - заявил Уиткофф, который в четверг встречался с российским лидером в Москве.
Разговор длился более трех часов и, по словам Уиткофф, был позитивным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, о чем говорили Уиткофф и Путин.