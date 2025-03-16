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Уиткофф: Путин принял философию Трампа, и, вероятно, они поговорят на следующей неделе

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Специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп, возможно, проведет телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным на следующей неделе, заявил в воскресенье, 16 марта, специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

«Трамп, вероятно, поговорит с Путиным на следующей неделе», - сказал он в интервью новостному каналу CNN.

Предполагается, что американская переговорная группа на следующей неделе встретится с представителями Украины, а также проведет дополнительные переговоры с российской стороной.

По словам Уиткофф, он считает, что Путин принял философию завершения войны.

«Разрыв в позициях России и США по украинскому вопросу сокращается. По моему мнению, Путин ясно дал понять, что он согласен с философией президента Трампа», - заявил Уиткофф, который в четверг встречался с российским лидером в Москве.

Разговор длился более трех часов и, по словам Уиткофф, был позитивным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, о чем говорили Уиткофф и Путин.

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