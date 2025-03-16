Грузовой автопоезд с гигантской цистерной, которую на следующей неделе будут перевозить из Пильдикюла в Лыунаский порт в Палдиски, создаст временные помехи движению с позднего вечера понедельника до раннего утра среды.
Автопоезд с гигантской цистерной создаст до утра среды временные помехи движению
Крупногабаритный, медленно движущийся и так же медленно маневрирующий автопоезд будет сопровождать группа регулировщиков, которая поможет грузовому каравану - и организует движение других транспортных средств на пути.
Автопоезд с цистерной начнет свой путь из Пилдикюла, пройдет через дорожные развязки Юри, Курна, Кангру, Луйге, Таммемяэ и Канама, а также через поселок Саку. От развязки Канама маршрут автопоезда продолжится по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Палдиски.
Департамент транспорта просит участников дорожного движения быть терпеливыми, следовать знакам сопровождающих и не мешать движению.
Подготовка к маршруту началась на этой неделе. Для обеспечения проезда будут временно демонтированы столбы уличного освещения и устройства регулирования дорожного движения, которые вернут на свои места не позднее пятницы.
Транспортировка цистерны будет осуществляться компанией Kaarlaid, специализирующейся на перевозках негабаритных грузов.