Автопоезд с гигантской цистерной создаст до утра среды временные помехи движению

Крупногабаритный, медленно движущийся и так же медленно маневрирующий автопоезд будет сопровождать группа регулировщиков, которая поможет грузовому каравану - и организует движение других транспортных средств на пути.

Автопоезд с цистерной начнет свой путь из Пилдикюла, пройдет через дорожные развязки Юри, Курна, Кангру, Луйге, Таммемяэ и Канама, а также через поселок Саку. От развязки Канама маршрут автопоезда продолжится по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Палдиски.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения быть терпеливыми, следовать знакам сопровождающих и не мешать движению.

Подготовка к маршруту началась на этой неделе. Для обеспечения проезда будут временно демонтированы столбы уличного освещения и устройства регулирования дорожного движения, которые вернут на свои места не позднее пятницы.

Транспортировка цистерны будет осуществляться компанией Kaarlaid, специализирующейся на перевозках негабаритных грузов.