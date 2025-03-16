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ОЛИВИЯ СААР Эстонская гранд-леди детской литературы скончалась в возрасте 93 лет

Редактор: Сергей Светлов
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Оливия Саар.
Оливия Саар. Фото: Erakogu

В воскресенье, 16 марта, ушла из жизни детская писательница Оливия Саар. Ей было 93 года. Саар была гордой прабабушкой, лауреатом нескольких литературных премий и кавалером Ордена Белой звезды V класса. «Она была настоящей гранд-леди эстонской детской литературы», - писал искусствовед Андрес Краас.

Оливия Саар родилась 18 октября 1931 года в Нарве. В 1959 году она окончила Таллиннский педагогический институт по специальности «Эстонский язык и литература».

Оливия Саар работала ответственным секретарем в газете Säde и журнале Pioneer, а после основания журнала Täheke - в объединённой редакции Pioneer и Täheke. Также она трудилась в Эстонском книжном обществе и была старшим консультантом по детской литературе в издательстве Tea.

В преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручила награды 113 людям, чья преданность профессии или обществу сделала Эстонию лучше. Керсти Кальюлайд и Оливия Саар.
В преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручила награды 113 людям, чья преданность профессии или обществу сделала Эстонию лучше. Керсти Кальюлайд и Оливия Саар. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Первая детская книга Оливии Саар увидела свет в 1966 году, и с тех пор она выпустила почти пятьдесят книг и около тысячи стихотворений. Хотя большая часть ее творчества посвящена детской поэзии, она также писала прозу и произведения для взрослых.

Оливия Саар - одна из последних представителей того поколения, которое не только видело довоенную Эстонскую Республику своими глазами, но и успело провести несколько зим в настоящей эстонской школе до Второй мировой войны. С тех пор утекло много воды, в мире произошло множество грандиозных событий, и Оливия Саар была их свидетелем.

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