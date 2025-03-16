Командующие Силами обороны уже давно говорят о необходимости пополнения боеприпасов. Для министра обороны Ханно Певкура эти слова, как с гуся вода. И, как видно, ситуация не изменилась. Бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм пишет в своих соцсетях: «Факт остается фактом: по состоянию на сегодня министр обороны, вопреки осеннему совету командующего Силами обороны, не заказал боеприпасы ни на один евро, и в нынешней ситуации это совершенно безответственно. Для Эстонии этот вопрос носит абсолютно экзистенциальный характер».

Сальм говорит правду. Контракты не заключены, закупки не проведены. Самого Сальма вынудили покинуть пост в конце прошлого лета, а Певкур продолжает врать людям в лицо, утверждая, что Эстония защищена и все необходимые закупки проведены.

Министр Певкур, у меня к вам простой вопрос: какие закупки и в каком объеме подписаны? Если контракты действительно заключены, предъявите их. Это можно подтвердить одним простым ответом, который сразу снимет все напряжение.

Но министр изворачивается и уходит от ответа. Почему? Потому что истина в том, что из 1,6 миллиарда евро, выделенных на боеприпасы, на сегодняшний день потрачено ровным счетом ничего! Если Певкур заявляет, что заказы размещены, то отправка обычных электронных писем в оборонные компании еще не является заказом. Это просто очередное пустословие для своих граждан.

Помимо лжи, министр обороны занялся запугиванием своих подчиненных. По достоверным личным источникам мне известно, что сотрудники Министерства обороны готовы действовать в верном направлении, основываясь на анализах, проведенных руководством Сил обороны. Однако у министра не хватает смелости принять решения. Окончательное направление должен определять министр, а не кто-то другой.

Теперь Кусти Сальм выступил на защиту чиновников и снова указал на проблему, решение которой откладывается уже почти год. Министр Певкур, в свою очередь, начал атаку на бывшего канцлера, называя его обоснованную критику манипуляцией.

Повторяю: министр Певкур, предъявите подписанные контракты, которые доказывают, что вы запустили необходимые закупки и они находятся в процессе выполнения. Пока этого не сделано, критика Кусти Сальма абсолютно оправдана и, к сожалению для нас всех, справедлива.