Друзья 17-летнего Фреди, которого обнаружили мертвым в пруду в Пыльва, рассказали Reporter, что у него был конфликт с парнем из Выру, с которым он должен был встретиться в ночь своего исчезновения.
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ВИДЕО ⟩ Друзья найденного мертвым Фреди: у него был конфликт с одним парнем из Выру, они должны были встретиться
Один из друзей Фреди рассказал, что они были вместе перед его исчезновением. «Я остался у него на ночь, мы вместе выпивали. Я сам заснул раньше, чем он вышел. Чувствую себя виноватым, что не пошел с ним», - рассказал друг. Он добавил, что Фреди вышел из дома примерно в полночь.