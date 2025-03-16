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ВИДЕО Друзья найденного мертвым Фреди: у него был конфликт с одним парнем из Выру, они должны были встретиться

Перевод: Сергей Светлов
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Фото статьи
Фото: Pilt videost

Друзья 17-летнего Фреди, которого обнаружили мертвым в пруду в Пыльва, рассказали Reporter, что у него был конфликт с парнем из Выру, с которым он должен был встретиться в ночь своего исчезновения.

Один из друзей Фреди рассказал, что они были вместе перед его исчезновением. «Я остался у него на ночь, мы вместе выпивали. Я сам заснул раньше, чем он вышел. Чувствую себя виноватым, что не пошел с ним», - рассказал друг. Он добавил, что Фреди вышел из дома примерно в полночь.

Друзья также сообщили, что Фреди должен был встретиться с парнем из Выру, с которым у него произошел конфликт, и, по их словам, они даже подрались.

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