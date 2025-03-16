ВИДЕО Друзья найденного мертвым Фреди: у него был конфликт с одним парнем из Выру, они должны были встретиться

Один из друзей Фреди рассказал, что они были вместе перед его исчезновением. «Я остался у него на ночь, мы вместе выпивали. Я сам заснул раньше, чем он вышел. Чувствую себя виноватым, что не пошел с ним», - рассказал друг. Он добавил, что Фреди вышел из дома примерно в полночь.