На прошедшей накануне онлайн-конференции лидеров стран Евросоюза и представителей НАТО премьер-министр Великобритании Кир Стармер изложил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более десяти тысяч человек, сообщила в воскресенье, 16 марта, британская газета The Sunday Times (ST) со ссылкой на присутствующие на встрече источники.

«Высокопоставленные источники в правительстве сообщили, что премьер-министр заручился поддержкой значительно большего числа стран, чем те три, которые изначально предложили предоставить наземные войска, хотя основная часть сил, скорее всего, будет предоставлена ​​Великобританией и Францией», - пишет газета, уточняя, что подразумеваются значительные силы и значительное число стран, которые предоставят свои войска уже четвертый год обороняющейся от российской военной агрессии стране. Еще большее число стран «внесет свой вклад другими способами», цитирует The Sunday Times высокопоставленного собеседника в британском правительстве.

Всего около 35 государств согласились поставлять оружие и обеспечивать материально-техническую и разведывательную поддержку миссии, пишет газета. По мнению участников встречи, это может удержать Кремль от начала нового вторжения в случае прекращения огня между Россией и Украиной. Сам Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в оперативную фазу.

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