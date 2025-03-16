Президент Александер Стубб в интервью BBC заявил, что Финляндия готова к конкретным действиям в случае прекращения огня или наступления мира в Украине. При этом он отметил, что пока рано говорить об отправке военных, сообщает Yle.
Президент Финляндии: нам нужно максимально усилить давление на Путина
Глава государства полагает, что президент России Владимир Путин на самом деле не хочет прекращения огня или мира.
Стубб отметил, что целью президента РФ было уничтожить независимость и территориальную целостность Украины.
«Он не отказался от этой цели, и мы все должны это понимать. Вот почему нам нужно максимально усилить давление на Путина», - резюмировал Стубб.
По его словам, давление можно усилить путем введения новых санкций, использования замороженных активов РФ и вооружения Украины до зубов.