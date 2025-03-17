Литва готова рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на своей территории

«Мы считаем, что необходимо взвесить возможности коррекции статьи 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», – заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене на пресс-конференции в Литовской военной академии в Вильнюсе.

Статья 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может находиться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Париж рассматривает возможность распространения ядерного сдерживания Франции на своих европейских партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Макрона за это предложение и получил заверения, что советник президента Франции приедет в Литву, чтобы более подробно представить эту идею.