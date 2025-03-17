Когда пора переходить на летнюю резину?

«Самое главное в этой ситуации - следить за температурой. Мы рекомендуем переходить на летние шины только тогда, когда температура круглосуточно держится выше семи градусов», - говорит руководитель склада запасных частей представительств Amserv Järve и Peetri Рагнар Пилдре.

В то время как ламельную резину можно использовать круглый год, применение шипованных шин ограничено - их можно использовать до 31 марта. «Но, если погода уже теплая и ночью нет заморозков, то стоит заменить шипованные шины пораньше, чтобы снизить чрезмерный износ дорожного покрытия и сэкономить на расходе топлива», - поясняет Пилдре.

В то же время он подчеркивает, что, если весна выдастся снежной и скользкой, то не стоит торопиться с «переобуванием». В случае зимних погодных условий, что отражается и на дорожной ситуации, шипованные шины разрешено использовать вплоть до 30 апреля.