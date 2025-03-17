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Когда пора переходить на летнюю резину?

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Шипованная резина.
Шипованная резина. Фото: Elmo Riig

С наступлением весны многие водители задаются вопросом: когда пора менять зимние шины? Хотя закон допускает использование летних шин с 1 марта, решение не следует принимать только на основе разрешенной даты.

«Самое главное в этой ситуации - следить за температурой. Мы рекомендуем переходить на летние шины только тогда, когда температура круглосуточно держится выше семи градусов», - говорит руководитель склада запасных частей представительств Amserv Järve и Peetri Рагнар Пилдре.

В то время как ламельную резину можно использовать круглый год, применение шипованных шин ограничено - их можно использовать до 31 марта. «Но, если погода уже теплая и ночью нет заморозков, то стоит заменить шипованные шины пораньше, чтобы снизить чрезмерный износ дорожного покрытия и сэкономить на расходе топлива», - поясняет Пилдре. 

В то же время он подчеркивает, что, если весна выдастся снежной и скользкой, то не стоит торопиться с «переобуванием». В случае зимних погодных условий, что отражается и на дорожной ситуации, шипованные шины разрешено использовать вплоть до 30 апреля.

Некоторые владельцы транспортных средств пробуют удалить шипы со старых шипованных шин и использовать их в качестве летней резины, но, по словам автомобильного эксперта, это не очень хорошая идея. 

«Зимние шины произведены из более мягкого состава, и их сцепные свойства в теплую погоду значительно хуже, чем у летних шин», - отмечает Пилдре. - Это особенно важно, когда речь идет о тормозном пути - на мокрой дороге разница может составлять несколько метров, что может стать решающим в случае аварийной ситуации».

Как выбрать новые шины?

При выборе новых шин следует учитывать несколько факторов. «Сцепные свойства, сопротивление качению и уровень шума - это основные показатели, на которые обращают внимание производители шин, - говорит Пилдре. - Кроме того, каждый год проводятся различные тесты шин, результаты которых можно найти в интернете и это поможет вам сделать обоснованный выбор».

В отличие от осени, весной обычно не бывает больших очередей на замену шин. «Но все же стоит записаться на шиномонтаж заранее, особенно если прогноз погоды обещает стабильно теплую погоду, - советует Пилдре. - Таким образом, вы избежите ненужной спешки в последнюю минуту и будете уверены, что автомобиль будет готов к поездке вовремя».

Правильное хранение шин продлевает срок их службы

После замены шин стоит подумать о том, где хранить летом зимние шины. «Многие клиенты предпочитают хранить свои шины на складах тех предприятий, которые предлагают услуги по замене шин - ведь там гарантированы надлежащие условия хранения», - говорит Пилдре.
 
«Если шины хранятся где-то дома, то их следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и держать в хорошо проветриваемом помещении», - добавляет он. 
 
«Также не менее важно, как хранить шины. Если шины установлены на диски, то их можно складывать друг на друга или хранить вертикально. Ну а если резина снята с дисков, то ее определенно лучше хранить в вертикальном положении», - советует Пилдре.
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