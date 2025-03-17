С наступлением весны многие водители задаются вопросом: когда пора менять зимние шины? Хотя закон допускает использование летних шин с 1 марта, решение не следует принимать только на основе разрешенной даты.
Когда пора переходить на летнюю резину?
«Самое главное в этой ситуации - следить за температурой. Мы рекомендуем переходить на летние шины только тогда, когда температура круглосуточно держится выше семи градусов», - говорит руководитель склада запасных частей представительств Amserv Järve и Peetri Рагнар Пилдре.
В то время как ламельную резину можно использовать круглый год, применение шипованных шин ограничено - их можно использовать до 31 марта. «Но, если погода уже теплая и ночью нет заморозков, то стоит заменить шипованные шины пораньше, чтобы снизить чрезмерный износ дорожного покрытия и сэкономить на расходе топлива», - поясняет Пилдре.
В то же время он подчеркивает, что, если весна выдастся снежной и скользкой, то не стоит торопиться с «переобуванием». В случае зимних погодных условий, что отражается и на дорожной ситуации, шипованные шины разрешено использовать вплоть до 30 апреля.
Некоторые владельцы транспортных средств пробуют удалить шипы со старых шипованных шин и использовать их в качестве летней резины, но, по словам автомобильного эксперта, это не очень хорошая идея.
«Зимние шины произведены из более мягкого состава, и их сцепные свойства в теплую погоду значительно хуже, чем у летних шин», - отмечает Пилдре. - Это особенно важно, когда речь идет о тормозном пути - на мокрой дороге разница может составлять несколько метров, что может стать решающим в случае аварийной ситуации».
Как выбрать новые шины?
При выборе новых шин следует учитывать несколько факторов. «Сцепные свойства, сопротивление качению и уровень шума - это основные показатели, на которые обращают внимание производители шин, - говорит Пилдре. - Кроме того, каждый год проводятся различные тесты шин, результаты которых можно найти в интернете и это поможет вам сделать обоснованный выбор».
В отличие от осени, весной обычно не бывает больших очередей на замену шин. «Но все же стоит записаться на шиномонтаж заранее, особенно если прогноз погоды обещает стабильно теплую погоду, - советует Пилдре. - Таким образом, вы избежите ненужной спешки в последнюю минуту и будете уверены, что автомобиль будет готов к поездке вовремя».