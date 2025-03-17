Несмотря на снижение рождаемости в Эстонии и неутешительные прогнозы Департамента статистики, местные самоуправления не спешат закрывать детские сады, поскольку считают важным, чтобы дети могли посещать детский сад неподалеку от дома, пишет Rus.ERR.
Так, по словам старейшины Пыльваской волости Мартти Рыйгаса, число мест в детских садах с 2017 года по настоящее время существенно не снижалось, однако соответствующая тенденция наметилась. Сейчас в волости есть два детских сада, в которых работает только одна группа.
«Если возникнет ситуация, что не будет ни одного ребенка, то, конечно, не будем открыват, но пока дети есть, услуга рядом с домом должна быть», - сказал Рыйгас.
В Министерстве образования и науки также считают важным, чтобы место в детском саду было доступным финансово и располагалось рядом с домом.