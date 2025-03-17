Так, по словам старейшины Пыльваской волости Мартти Рыйгаса, число мест в детских садах с 2017 года по настоящее время существенно не снижалось, однако соответствующая тенденция наметилась. Сейчас в волости есть два детских сада, в которых работает только одна группа.

«Если возникнет ситуация, что не будет ни одного ребенка, то, конечно, не будем открыват, но пока дети есть, услуга рядом с домом должна быть», - сказал Рыйгас.

В Министерстве образования и науки также считают важным, чтобы место в детском саду было доступным финансово и располагалось рядом с домом.