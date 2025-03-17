Завершивший карьеру знаменитый двоеборец: я измотан и у меня нет слов

На чемпионате мира в Тронхейме 27-летний спортсмен завоевал оба индивидуальных золота. 15 марта, в соревнованиях по методу Гундерсена, он занял второе место. А после прыжков с тармплина, прошедших 16 марта, где из-за переменного ветра он оказался лишь на 21-м месте, Риибер заявил, что не будет участвовать в финальном этапе сезона на следующей неделе.

У Риибера в первой половине сезона диагностировали болезнь Крона (хроническое воспаление кишечника). Из-за этого он сообщил, что завершит карьеру весной.

Риибер мощно начал последний в карьере этап Кубка мира по двоеборью, поднявшись к концу первого круга на восьмое место. Но на втором круге упал на спуске, после чего сбавил темп и финишировал 45-м. Перед финишной прямой ему передали с обочины трассы бумажную корону, которую он надел, а после финиша соперники подняли его на плечи.

Король двоеборья покинул арену с 78 победами на этапах Кубка мира – это на 30 больше, чем у занимающего второе место в истории финна Ханну Маннинена. В общей сложности Риибер пять раз выигрывал общий зачет Кубка мира и завоевал 11 золотых медалей чемпионатов мира. На Олимпийских играх он не сумел взять медаль.

На финише Риибер дал комментарий Норвежскому национальному телевидению (NRK). «Я ошеломлен. Это смесь ощущения, что большая часть жизни завершилась, но в то же время это открывает множество дверей в будущее, – сказал он. - Перед стартом я чувствовал то же, что и всю зиму – я полностью измотан. Каждые выходные требовали огромных усилий, чтобы снова привести себя в форму. Мне это не нравилось».

Риибер подошел к этапу Кубка мира в Хольменколлене в статусе лидера общего зачета, но теперь впереди немец Винценц Гайгер, который сегодня гарантировал себе итоговую победу.

Компактный турнир выиграл финн Илкка Херола – для него это первая победа на этапе Кубка мира. Кроме того, он установил рекорд большого трамплина Хольменколлена (HS134), прыгнув на 146 метров. Кристьян Ильвес занял 23-е место.

Сезон Кубка мира по двоеборью завершится 21–22 марта в Лахти (Финляндия).