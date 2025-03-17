В марте Elenger повысила цену гибкого тарифа с 0,69 евро до 0,78 евро за кубометр. До этого компания поднимала цену на газ в январе.

В пакете с плавающей ценой у Alexela цена в марте выросла с 0,69 евро до 0,71 евро, но на сайте компании пока нет информации о том, будет ли апрельское снижение цен распространяться и на этот пакет.