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Многих потребителей ждет снижение цен на газ (2)

Редактор: rus.postimees.ee
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

Ранее известная как Eesti Gaas компания Elenger объявила о снижении цены на газ для клиентов, которое вступит в силу 1 апреля, пишет Rus.ERR.

Кубометр газа для использующих гибкий пакет потребителей подешевеет с нынешних 78 центов до 69 центов.

В марте Elenger повысила цену гибкого тарифа с 0,69 евро до 0,78 евро за кубометр. До этого компания поднимала цену на газ в январе.

В пакете с плавающей ценой у Alexela цена в марте выросла с 0,69 евро до 0,71 евро, но на сайте компании пока нет информации о том, будет ли апрельское снижение цен распространяться и на этот пакет.

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