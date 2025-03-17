Рейнсалу: информация о нулевом уровне закупки боеприпасов поступила от главы Центра оборонных инвестиций

По словам Рейнсалу, текущее состояние закупок боеприпасов обсуждалось в среду на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом, на котором присутствовали директор RKIK Магнус Саар, один из исполняющих обязанности вице-канцлера Минобороны и один сотрудник Минобороны. По словам Рейнсалу, именно они озвучили состояние закупок на заседании комиссии.