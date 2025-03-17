По словам председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, он от главы Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) узнал, что из 1,6 млрд евро, выделенных на закупку дополнительных боеприпасов, до сих пор не потрачено ни цента.
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Рейнсалу: информация о нулевом уровне закупки боеприпасов поступила от главы Центра оборонных инвестиций
По словам Рейнсалу, текущее состояние закупок боеприпасов обсуждалось в среду на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом, на котором присутствовали директор RKIK Магнус Саар, один из исполняющих обязанности вице-канцлера Минобороны и один сотрудник Минобороны. По словам Рейнсалу, именно они озвучили состояние закупок на заседании комиссии.