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Рейнсалу: информация о нулевом уровне закупки боеприпасов поступила от главы Центра оборонных инвестиций

Перевод: Павел Соболев
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Оценки ситуации с закупкой боеприпасов у Ханно Певкура и Урмаса Рейнсалу отличаются друг от друга как день и ночь.
Оценки ситуации с закупкой боеприпасов у Ханно Певкура и Урмаса Рейнсалу отличаются друг от друга как день и ночь. Фото: Madis Veltman

По словам председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, он от главы Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) узнал, что из 1,6 млрд евро, выделенных на закупку дополнительных боеприпасов, до сих пор не потрачено ни цента.

По словам Рейнсалу, текущее состояние закупок боеприпасов обсуждалось в среду на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом, на котором присутствовали директор RKIK Магнус Саар, один из исполняющих обязанности вице-канцлера Минобороны и один сотрудник Минобороны. По словам Рейнсалу, именно они озвучили состояние закупок на заседании комиссии.

«Я также пригласил на это заседание министра обороны Ханно Певкура, но он не смог принять участие», - сказал Рейнсалу, председатель специальной комиссии по надзору за госбюджетом.

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