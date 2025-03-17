В январе Петрыкина завоевала золото домашнего чемпионата Европы и сейчас готовится к чемпионату мира в Бостоне. Гала-шоу в столице спорта станет для нее хорошей возможностью отшлифовать программу накануне главного старта.

Титул чемпионки Европы Петрыкиной принесла впечатляющая произвольная программа, за которую она набрала 139,24 балла, выполнив семь чистых тройных прыжков. Свой предыдущий личный рекорд в произвольной программе она улучшила почти на десять очков.

20-летняя фигуристка намекнула, что, вероятно, представит зрителям свою произвольную программу, с которой на следующей неделе будет бороться за высокое место на чемпионате мира в Бостоне.

«Приходите посмотреть и поддержать нас. Это захватывающее событие, где можно увидеть что-то новое и, возможно, даже самому заразиться любовью к фигурному катанию», – пригласила Петрыкина болельщиков.

Чемпионку Европы в субботу поддержат восходящие звезды эстонского фигурного катания. На лед выйдет Арлет Леванди, занявший в этом году восьмое место в одиночном катании на юниорском чемпионате мира. В его коллекции наград также есть золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2022 года.

«Наша главная цель – подарить зрителям эмоции, чтобы на лицах были улыбки или даже слезы на глазах. Ждем вас с теплотой и со своей стороны сделаем все, чтобы устроить грандиозное шоу!» – сказал Леванди.

Среди участников юниорского чемпионата мира на гала-шоу выступят танцевальный дуэт Ксения Сипунова и Мирон Корягин, а также одиночники Элизабет Ныу и Владислав Чураков. Болельщики смогут поддержать и единственную эстонскую спортивную пару – Майю Тищенкову и Никиту Федосова.

Кроме того, зрители вновь увидят групповой номер, представленный на гала-шоу чемпионата Европы и получивший множество положительных отзывов, а также программу по синхронному фигурному катанию.

Гала-шоу по фигурному катанию в столице спорта призвано познакомить зрителей с различными гранями этого вида спорта, поэтому вход на мероприятие будет бесплатным.

Гала станет финальной точкой Дня ледовых видов спорта, который начнется в 10:00. В программе – тренировки по хоккею и керлингу, уроки катания на коньках от конькобежки Саскии Алусалу и дискотека на льду.

Больше информации о мероприятиях Таллинна как Европейской столицы спорта 2025 можно найти ЗДЕСЬ.