Департамент здоровья: держите средства для удаления накипи подальше от детей!

Серьезное раздражение глотки и пищевода вызывает тридцатипроцентный уксус, который зачастую ошибочно считают натуральным и, следовательно, безопасным средством.

«К сожалению, число отравлений уксусом всегда увеличивается в первые месяцы лета, когда люди начинают мариновать мясо для гриля. Никто не пьет уксус намеренно, но может случиться, что, испытывая жажду, люди хватаются за находящуюся рядом бутылку или стакан с водой, не зная, что кто-то другой ранее налил туда уксус, например, для приготовления пищи», - пояснила Маре Одер, объяснив, как происходят несчастные случаи с серьезными последствиями.

Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, рекомендуется использовать при приготовлении пищи и уборке вместо тридцатипроцентной уксусной кислоты столовый уксус с концентрацией менее десяти процентов.

«Для предотвращения несчастных случаев, вызванных бытовой химией, уксус и другие бытовые химикаты следует хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте желательно в запертом шкафу. Если химикат все же нужно перелить из оригинальной упаковки, то следует отдать предпочтение уменьшенной версии оригинальной упаковки, а если новая бутылка будет от другого средства, нужно обязательно наклеить на нее предупреждающую надпись, четкую и понятную для всех членов семьи. Также важно всегда четко маркировать понятной для всех информацией чайник, который очищается от накипи», - отметила Маре Одер.

Если произошел несчастный случай, прополощите рот чистой водой и дайте пострадавшему выпить небольшими глотками негазированную воду. Ни в коем случае не следует вызывать рвоту, так как это снова окажет разъедающее действие на пищевод.

Перманганат калия не помогает от отравления, его употребление вызывает дополнительный разъедающий эффект. В случае отравления или подозрения на отравление мы рекомендуем вам позвонить на инфолинию 16662. Информационная линия по отравлениям анонимна, работает круглосуточно и предоставляет всем желающим консультации и помощь на эстонском, английском и русском языках.

Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в течение третьей недели марта. Департамент здоровья инициировал данное ежегодное мероприятие, чтобы привлечь внимание населения к наиболее распространенным рискам отравления, а также предоставить рекомендации по их предотвращению.

В ходе недели профилактики отравлений специалисты Информационного центра по вопросам отравлений будут давать интервью и делиться рекомендациями.