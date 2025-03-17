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Сын крупного предпринимателя вышел на рынок малых кредитов Эстонии

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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эрик Кару, сын известного предпринимателя Армина Кару, вышел на рынок потребительского кредитования с компанией iRaha Estonia и получил разрешение на деятельность от Финансовой инспекции, пишут «Деловые ведомости».

«OÜ iRaha я основал еще в 2018 году. Это был очень продолжительный процесс, и теперь, спустя месяц после получения лицензии в Эстонии, я невероятно рад, что мы наконец-то можем официально начать работу», - прокомментировал Кару.

Сначала компания сосредоточится на выдаче малых кредитов частным лицам, но в будущем намерена значительно расширить деятельность: «Планы у нас гораздо масштабнее».

На вопрос, может ли бизнес в будущем стать «новым LHV», Кару ответил: «Не отрицаю».

Подробнее читайте на dv.ee.

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