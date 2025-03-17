Эрик Кару, сын известного предпринимателя Армина Кару, вышел на рынок потребительского кредитования с компанией iRaha Estonia и получил разрешение на деятельность от Финансовой инспекции, пишут «Деловые ведомости».
Сын крупного предпринимателя вышел на рынок малых кредитов Эстонии
«OÜ iRaha я основал еще в 2018 году. Это был очень продолжительный процесс, и теперь, спустя месяц после получения лицензии в Эстонии, я невероятно рад, что мы наконец-то можем официально начать работу», - прокомментировал Кару.
Сначала компания сосредоточится на выдаче малых кредитов частным лицам, но в будущем намерена значительно расширить деятельность: «Планы у нас гораздо масштабнее».
На вопрос, может ли бизнес в будущем стать «новым LHV», Кару ответил: «Не отрицаю».
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