Новорожденным девочкам в феврале чаще всего давали имя Оливия, у мальчиков лидируют сразу два имени

Зарегистрировано 7 пар близнецов, из них четыре пары девочек и три смешанные пары. По месту жительства ребенка случаи рождения распределились следующим образом: 234 рождения - в Таллинне, 115 - в Харьюмаа, 2 - на Хийумаа, 40 - в Ида-Вирумаа, 40 - в Йыгевамаа, 11 - в Йыгевамаа, 17 - в Ярвамаа, 8 - в Ляэнемаа, 14 - в Ляэне-Вируммаа, 11 - в Пыльвамаа, 43 - в Пярнумаа, 14 - в Рапламаа, 16 - на Сааремаа, 85 - в Тартумаа, 12 - в Валгамаа, 30 - в Вильяндимаа и 10 - в Вырумаа.

В феврале самыми популярными именами для девочек стали Оливия (6 случаев), а также Эмма, Ленна, Марта и Нора (4). Мальчиков чаще всего называли Марками и Маттиасами (по 5), а еще Лукасами, Расмусами и Робинами (по 4).

В феврале было заключено 311 браков, из них 23 - нотариусами и 6 - священнослужителями. Расторгнуто 264 брака. В феврале прошлого года было заключено 330 браков и расторгнуто 227.

В феврале было зарегистрировано 1216 смертей по сравнению с 1327 смертями за аналогичный период прошлого года.

Новое имя получил 121 человек, в том числе 21 человек сменил имя, 86 - фамилию, и 14 - имя и фамилию. Среди менявших имя были 76 женщин и 45 мужчин. При этом в прошлом году за тот же период новое имя получили 194 человека.