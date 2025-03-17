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Фото У забора жилого дома неожиданно приземлился автомобиль (2)

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Фото статьи
Фото: Kevin Volter

В воскресенье утром семью, проживающую вдоль Лехтсе-теэ в Тапа, ждал своего рода сюрприз: за забором внезапно появился автомобиль.

Как там оказался автомобиль, пока не установлено, однако по следам шин стало ясно, что машина ехала со стороны Лехтсе, выехала на встречную полосу, а затем съехала в кювет. После короткого полета автомобиль приземлился на пень.

Остановка была настолько резкой, что одна сторона Volkswagen деформировалась, а два боковых окна разбились. К счастью, скорость была не настолько высокой, чтобы машина врезалась в дом, находившийся примерно в десяти метрах.

По словам пресс-секретаря полиции, когда прибыл патруль, водителя в машине не было, стекло со стороны пассажира было разбито, а двери были открыты. «Полиция установила личность владельца по регистрационному номеру автомобиля, все обстоятельства случившегося еще выясняются», - сказали в полиции.

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