Как там оказался автомобиль, пока не установлено, однако по следам шин стало ясно, что машина ехала со стороны Лехтсе, выехала на встречную полосу, а затем съехала в кювет. После короткого полета автомобиль приземлился на пень.

Остановка была настолько резкой, что одна сторона Volkswagen деформировалась, а два боковых окна разбились. К счастью, скорость была не настолько высокой, чтобы машина врезалась в дом, находившийся примерно в десяти метрах.

По словам пресс-секретаря полиции, когда прибыл патруль, водителя в машине не было, стекло со стороны пассажира было разбито, а двери были открыты. «Полиция установила личность владельца по регистрационному номеру автомобиля, все обстоятельства случившегося еще выясняются», - сказали в полиции.