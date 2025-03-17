Напомним, что вчера разразился скандал: бывший канцлер Министерства обороны, а ныне работающий в оборонной промышленной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм заявил, что на сегодняшний день государство не израсходовало ни цента из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов.

«Сроки поставок и без того длительные, а каждый день промедления с заключением договоров отдаляет дату фактического поступления боеприпасов. Единственное, что изменилось с лета - это еще более ухудшившаяся ситуация с безопасностью», - сказал он.

На сегодняшней пресс-конференции Певкур заявил, что достойно сожаления, что эта тема стала использоваться для политических нападок, поскольку оборонная политика Эстонии слишком важна, чтобы ею играть.

«Если глава оппозиционной партии (имеется в виду председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу - прим.ред.) хочет использовать вопросы гособороны, чтобы дестабилизировать правительство, эта тактика не сработает и это не защитит интересы безопасности Эстонии», - подчеркнул министр обороны.

Певкур также косвенно упоминал и Сальма, сказав, что бывшие высокопоставленные госслужащие могли бы в своих высказываниях руководствоваться интересами государства и гособороны, а не личными интересами.

Министр обороны заверил, что государство делает все, чтобы народ Эстонии был защищен.

«Не будем забывать, что боеприпасы, которые нужны Эстонии, - это не колбаски "Кабанос", которые заказываешь на заправке и получаешь через две минуты. Это требует времени. Их производят специально для Эстонии, - объясняет Певкур. - Почему мы занимаемся международными совместными закупками? Чтобы получить более низкую цену».