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Прямая трансляция и блог Эстония пока остается без боеприпасов? Министр обороны комментирует разгоревшийся скандал

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Сегодня в 11:00 на пресс-брифинге в Министерстве обороны министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) и гендиректор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар представят обзор текущего состояния закупок боеприпасов Эстонией.

Напомним, что вчера бывший канцлер Министерства обороны, а ныне работающий в оборонной промышленной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм заявил, что на сегодняшний день государство не израсходовало ни цента из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов.

«Сроки поставок и без того длительные, а каждый день промедления с заключением договоров отдаляет дату фактического поступления боеприпасов. Единственное, что изменилось с лета - это еще более ухудшившаяся ситуация с безопасностью», - сказал он.

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