Прямая трансляция и блог Эстония пока остается без боеприпасов? Министр обороны комментирует разгоревшийся скандал

Напомним, что вчера бывший канцлер Министерства обороны, а ныне работающий в оборонной промышленной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм заявил, что на сегодняшний день государство не израсходовало ни цента из 1,6 миллиарда евро, выделенных на закупку боеприпасов.

«Сроки поставок и без того длительные, а каждый день промедления с заключением договоров отдаляет дату фактического поступления боеприпасов. Единственное, что изменилось с лета - это еще более ухудшившаяся ситуация с безопасностью», - сказал он.