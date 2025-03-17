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В Германии в трамвае подожгли человека

Перевод: Сергей Светлов
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Немецкая полиция.
Немецкая полиция. Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Scanpix

46-летняя женщина получила опасные для жизни ожоги в общественном транспорте города Гера после того, как мужчина облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Инцидент произошел утром в четверг в городе Гера, расположенном в федеральной земле Тюрингия в Восточной Германии. Полиция подозревает в нападении мужа жертвы, которому удалось скрыться с места происшествия, сообщила сегодня немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным полиции Тюрингии, главным подозреваемым является 46-летний муж пострадавшей. О его мотивах информации пока нет.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу на вертолете.

Нападение произошло около 10 утра по местному времени. Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Гера - второй по величине город Тюрингии с населением около 100 000 человек, что примерно равно числу жителей Тарту.

После нападения пассажиры трамвая нажали аварийную кнопку, что остановило транспорт. Именно в этот момент преступник смог скрыться, передает Deutsche Welle.

Жизнь женщине спас водитель трамвая, который быстро среагировал, схватил огнетушитель и потушил пламя.

На месте происшествия ей оказали первую медицинскую помощь. Также психологическую поддержку получили пассажиры, находившиеся в трамвае во время нападения, так как многие из них находились в состоянии шока.

Город Гера находится в 60 километрах от Лейпцига, недалеко от границы с Чехией.

В социальных сетях распространяются сообщения о масштабной полицейской операции в федеральной земле Тюрингия с целью задержания подозреваемого.

Сообщается, что супружеская пара была грузинского происхождения. Bild пишет, что для поджога был использован бензин. По имеющимся данным, женщина ранее обращалась в полицию с просьбой о защите.

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