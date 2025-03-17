В Германии в трамвае подожгли человека

Инцидент произошел утром в четверг в городе Гера, расположенном в федеральной земле Тюрингия в Восточной Германии. Полиция подозревает в нападении мужа жертвы, которому удалось скрыться с места происшествия, сообщила сегодня немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным полиции Тюрингии, главным подозреваемым является 46-летний муж пострадавшей. О его мотивах информации пока нет.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу на вертолете.

Schockierender Vorfall in Thüringen: In einem Tram in Gera wurde eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts, während der Täter noch auf der Flucht ist. https://t.co/R4vpAwphcp — Blick  (@Blickch) March 16, 2025

Нападение произошло около 10 утра по местному времени. Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Гера - второй по величине город Тюрингии с населением около 100 000 человек, что примерно равно числу жителей Тарту.

После нападения пассажиры трамвая нажали аварийную кнопку, что остановило транспорт. Именно в этот момент преступник смог скрыться, передает Deutsche Welle.

Жизнь женщине спас водитель трамвая, который быстро среагировал, схватил огнетушитель и потушил пламя.

Attentat in Gera:

Frau (46) in Tram mit Benzin übergossen und angezündet.

Wir kennen diese Art der Tötung von Frauen von einem bestimmten Kulturkreis!https://t.co/IjV5SslsUl pic.twitter.com/3fJ3Qn7i2m — MasterOfDesaster 🇩🇪💙 (@MasterOfDe1000) March 16, 2025

На месте происшествия ей оказали первую медицинскую помощь. Также психологическую поддержку получили пассажиры, находившиеся в трамвае во время нападения, так как многие из них находились в состоянии шока.

Город Гера находится в 60 километрах от Лейпцига, недалеко от границы с Чехией.

В социальных сетях распространяются сообщения о масштабной полицейской операции в федеральной земле Тюрингия с целью задержания подозреваемого.

Сообщается, что супружеская пара была грузинского происхождения. Bild пишет, что для поджога был использован бензин. По имеющимся данным, женщина ранее обращалась в полицию с просьбой о защите.