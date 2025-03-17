Эстонские керлеры завоевали бронзу чемпионата мира и обеспечили путевку на Паралимпиаду!

В матче за третье место Виллау и Рийдебах обыграли команду Южной Кореи со счетом 9:5. Чемпионом турнира стала сборная Японии, победившая в финале Шотландию – 11:2.

«У нас нет слов, мы потрясены! Мы приехали на чемпионат мира с большими надеждами, но в то же время без особых ожиданий, ведь здесь выступало множество сильных команд, каждая из которых могла завоевать медаль. Мы безмерно счастливы», – прокомментировала Рийдебах после матча за бронзу.

Рийдебах выразила надежду, что бронзовая медаль чемпионата мира привлечет людей в керлинг. «Я надеюсь, что это привлечет больше людей в керлинг, потому что сейчас нас всего трое. Поэтому надеюсь, что хороший результат вдохновит их прийти!» – сказала она.

Она также очень рада выходу на Паралимпийские игры в Милане – Кортина-д’Ампеццо.

«Для Эстонии это был единственный шанс попасть на Паралимпиаду, ведь в других дисциплинах мы не представлены. Это так важно! Мы сделали это! Честно говоря, это была почти невыполнимая задача», – добавила Рийдебах.

Эстонскую команду тренирует Александер Андре, а его ассистент - Сандер Киротар.

«Весь турнир был похож на американские горки: мы обыграли бывших чемпионов мира, затем уступили команде, занявшей последнее место в группе, после чего победили лидера группы A, но затем последовало поражение от Японии. Я рад, что команда справилась с сильной психологической нагрузкой и смогла собраться для решающего матча», – рассказал главный тренер Андре о выступлении команды.

«Технический уровень игры, самоконтроль и дисциплина были лучшими из всего, что я когда-либо видел, но нельзя останавливаться на достигнутом. Есть ряд аспектов, которые нужно улучшить и над которыми предстоит еще много работать», – добавил он.

Этот исторический результат обеспечил Эстонии место на Паралимпийских играх 2026 года в Милане – Кортина-д’Ампеццо.

Виллау и Рийдебах впервые выступали вместе на чемпионате мира среди смешанных пар. В предыдущие два года Рийдебах выступала в дуэте с Майтом Мятасом, а в 2022 году Эстонию представляли Мятас и Сигне Фалькенберг.