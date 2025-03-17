Михаил Саакашвили приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии

Дело было возбуждено после того, как Саакашвили, находившийся в розыске, 29 сентября 2021 года тайно вернулся из Украины в Грузию . 1 октября 2021 года бывшего президента арестовали.

В рамках расследования дела о незаконном пересечении границы Саакашвили обвинения также были предъявлены еще четырем фигурантам - Элгудже Цомая, Георгию Нариманидзе, Зурабу и Шалве Цоцория. Их дело выделено в отдельное производство, они освобождены под залог, напоминает «Эхо Кавказа».

Саакашвили, пишет Mtavari TV, выразил желание присутствовать на вынесении приговора по делу о незаконном пересечении границы и выступить на заседании суда, но ему в этом было отказано.

12 марта суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств. Этот приговор частично поглощает срок, назначенный Саакашвили судом по делу о незаконном пересечении границы. С учетом всех вынесенных Саакашвили приговоров, пишет «Эхо Кавказа», он должен будет провести в заключении 12 лет и 6 месяцев - до 1 апреля 2034 года.