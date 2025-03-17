Специалист по персоналу – соискателям работы: проявляйте человеческие качества

Стратегический HR-партнер банка Luminor Лийз Мулласте рекомендует всем молодым людям, заинтересованным в стажировке, и тем, кто ищет постоянную работу после окончания учебы, обратить внимание на то, что потенциальные работодатели всё чаще хотят видеть у соискателей так называемые «гибкие навыки».

«С одной стороны, в Эстонии уже много лет говорят о нехватке квалифицированной рабочей силы в различных сферах жизни, с другой – в стране существует жесткая конкуренция за хорошие рабочие места, и молодые люди, только что окончившие вуз, часто сталкиваются с высоким барьером, – говорит Мулласте. - Чтобы получить конкурентное преимущество на будущих собеседованиях, многие студенты стараются найти стажировку еще во время учебы, поэтому период с февраля по апрель – один из самых оживленных в этом отношении».

Помимо полученного образования и квалификации, всё большее значение приобретает то, что выделяет кандидатов на стажировку среди других претендентов – как они могут описать свои социальные, или т. н. «гибкие» навыки.

«Конечно, для многих стажировок одним из основных критериев отбора является конкретная специализация и определенная область знаний. Однако по сравнению, например, с тем, что было десять лет назад, в дополнение к профессиональным навыкам всё большее значение приобретают социальные навыки – коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать как самостоятельно, так и в команде», – говорит стратегический HR-партнер Luminor.