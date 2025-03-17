Сейчас ранняя весна, время года, когда многие студенты начинают активнее искать место стажировки или работу и отправлять заявки и резюме в компании. Специалист рекомендует проявлять человеческие качества наряду с образованием и опытом.
Специалист по персоналу – соискателям работы: проявляйте человеческие качества
Стратегический HR-партнер банка Luminor Лийз Мулласте рекомендует всем молодым людям, заинтересованным в стажировке, и тем, кто ищет постоянную работу после окончания учебы, обратить внимание на то, что потенциальные работодатели всё чаще хотят видеть у соискателей так называемые «гибкие навыки».
«С одной стороны, в Эстонии уже много лет говорят о нехватке квалифицированной рабочей силы в различных сферах жизни, с другой – в стране существует жесткая конкуренция за хорошие рабочие места, и молодые люди, только что окончившие вуз, часто сталкиваются с высоким барьером, – говорит Мулласте. - Чтобы получить конкурентное преимущество на будущих собеседованиях, многие студенты стараются найти стажировку еще во время учебы, поэтому период с февраля по апрель – один из самых оживленных в этом отношении».
Помимо полученного образования и квалификации, всё большее значение приобретает то, что выделяет кандидатов на стажировку среди других претендентов – как они могут описать свои социальные, или т. н. «гибкие» навыки.
«Конечно, для многих стажировок одним из основных критериев отбора является конкретная специализация и определенная область знаний. Однако по сравнению, например, с тем, что было десять лет назад, в дополнение к профессиональным навыкам всё большее значение приобретают социальные навыки – коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать как самостоятельно, так и в команде», – говорит стратегический HR-партнер Luminor.
Два рекомендации, которые стоит учитывать при подаче заявки
«Важно представить в резюме как свои профессиональные, так и личные навыки, но сделать это надо честно и сдержанно, – говорит она. - Учитывая, что в студенческие годы главное – получить образование и опыт, вполне логично, что знаний в какой-то конкретной области не хватает и их можно приобрести. Но ясно, что в команду всегда успешно вливаются люди, излучающие позитив, уверенность и готовность получать и давать конструктивную обратную связь».
Еще одно качество, которое выделила Мулласте, – это способность активно обращаться за советом и наставничеством. «В большинстве случаев в организациях есть наставники или руководители для стажеров, но нужно учитывать, что их основное внимание сосредоточено на выполнении повседневных задач, поэтому проявлять умеренную активность и подталкивать своего руководителя – это скорее задача стажера», – добавила специалист Luminor.