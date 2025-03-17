В это трудно поверить, ведь вместо одного коалиционного соглашения теперь обещают сразу два: краткое и лозунговое составят сразу, а заключение содержательного отложено на неопределенный срок. При этом обещают привлечь к обсуждению заинтересованные стороны - но в случае «Ээсти 200» мы за два года уже насмотрелись, что это на самом деле означает.

Фатальная ошибка

Именно поэтому надежды на то, что Партия реформ сумеет выйти из кризиса с помощью этой перестановки в правительстве, мало. Нужно честно признать: «Ээсти 200» как общественная сила и представитель избирателей фактически перестала существовать, а единственное, что у нее осталось, - мандаты в Рийгикогу.

Поскольку у «Ээсти 200» нет шансов преодолеть избирательный барьер на следующих парламентских выборах, ее лидерам больше нечего терять. Они уже не заботятся о репутации партии - она и так разрушена. Это значит, что до тех пор, пока правительство сохраняется, они будут продвигать ту политику, которая выгодна лично им и их окружению.