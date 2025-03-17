Очередная перестановка в правительстве оказалась для Партии реформ значительно более рискованной, чем подобные маневры в прошлом, пишет редактор Fookus Мартин Эхала.
Партия «Ээсти 200» прошла в Рийгикогу как своеобразный клон Партии реформ, завоевав поддержку того же сегмента избирателей и собрав голоса тех, кто по каким-то причинам не хотел голосовать за реформистов. Из-за схожих взглядов «Ээсти 200» легко интегрировалась в правящую коалицию Партии реформ. Когда на прошлой неделе для реформистов настало время традиционного обновления коалиции, вполне логичным решением стало исключение из правительства социал-демократов при сохранении «Ээсти 200».
К сожалению, есть все основания полагать, что обновление правительства в этот раз не принесет Партии реформ выгоды, а скорее наоборот. «Ээсти 200» может превратиться в тяжелый груз, который потянет реформистов ко дну. Эта партия - политический мертвец, у которого есть внушительное представительство в Рийгикогу, но практически нет поддержки среди избирателей. В потере доверия они виноваты сами. К тому же, на следующих выборах им придется конкурировать с Партией правых, чей имидж не запятнан. В таких условиях у «Ээсти 200» нет шансов преодолеть избирательный барьер.
Закат «Ээсти 200»
Проблема не в том, что политика «Ээсти 200» больше не находит отклика у избирателей - всё куда серьезнее. Партия потеряла доверие в глазах общества. История с Йоханной Лехтме и Slava Ukraini стала символом этого кризиса, хотя самой партии сложно вменить вину за произошедшее: Лехтме удалось очаровать всю Эстонию, так что неудивительно, что и «Ээсти 200» не разглядела обмана.
Настоящим же ударом для партии стало открытое лоббирование интересов своих крупных спонсоров, находясь в правительстве. Уже через несколько месяцев после выборов это проявилось во внутренних конфликтах.
Так, когда кандидатом от «Ээсти 200» на пост председателя парламентской комиссии по окружающей среде был выдвинут лесопромышленник Тармо Тамм, Äripäev выяснил, что он находится под следствием за незаконную вырубку леса. Кроме того, Департамент окружающей среды потребовал от него снести незаконно установленную плавучую сауну в национальном парке Лахемаа.
Партия защищала кандидатуру Тамма, но под давлением общественности заменила его на Зюлейху Измайлову. Однако вскоре изменила решение и вновь поддержала Тамма. По мнению Äripäev, на это мог повлиять крупнейший спонсор «Ээсти 200» Прийт Аламяэ, которого кандидатура Измайловой не устраивала.
«Ээсти 200» потеряла доверие в глазах общества. История с Йоханной Лехтме и Slava Ukraini стала символом этого кризиса, хотя самой партии сложно вменить вину за произошедшее: Лехтме удалось очаровать всю Эстонию
Спустя некоторое время разразились еще более крупные скандалы. В начале 2024 года министр экономики и коммуникаций Тийт Рийсало («Ээсти 200») предложил взять кредит на 200 миллионов евро для создания государственного портала в рамках концепции персонального государства. Однако выяснилось, что проект портала почти дословно повторяет концепцию, ранее разработанную компанией Nortal, одним из совладельцев которой является Прийт Аламяэ. По данным Eesti Päevaleht, именно в интересах Nortal правительство прекратило предыдущую программу создания портала, на которую уже было потрачено 800 000 евро.
Ключевые политики «Ээсти 200» тесно связаны с предпринимателями. Например, Прийт Аламяэ, Тармо Тамм и министр иностранных дел от «Ээсти 200» Маргус Цахкна совместно владеют и управляют парусной яхтой Lotte.
Частично своим успехом «Ээсти 200» обязана финансированию со стороны представителей IT-сектора, среди которых - крупные совладельцы Bolt Мартин и Маркус Виллиг. Около года назад выяснилось, что компания Bolt через Министерство экономики и коммуникаций продвигала свою позицию по директиве ЕС, положения которой ей были невыгодны. Лоббирование велось скрытно, без регистрации переписки, и в процесс была вовлечена Сандра Сярав, занимавшая пост вице-канцлера министерства и ранее работавшая в Bolt.
Министр экономики от «Ээсти 200» Тийт Рийсало долгое время защищал интересы Bolt на уровне ЕС и в итоге стал единственным представителем Эстонии, кто проголосовал против директивы.
После формирования правительства под руководством Кристена Михала Министерство экономики и коммуникаций возглавил представитель Партии реформ Эркки Кельдо, а сфера IT перешла в ведение переименованного Министерства юстиции и цифровых технологий, которое возглавила член «Ээсти 200» Лийза Пакоста.
Спустя некоторое время ERR сообщил, что утверждать зарубежные поездки Пакосты и давать рекомендации по составу бизнес-делегаций будет Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций, в руководстве которого состоят глава Nortal Eesti и супруга тогдашнего председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна.
Потеря доверия
Череда предсказуемых JOKK-схем, с помощью которых «Ээсти 200» последовательно продвигала интересы своих крупных спонсоров, вероятно, стала главной причиной катастрофического падения рейтингов партии. Трудно убедить общество в том, что защищаешь интересы избирателей, когда всем очевидно, что на самом деле речь идет о лоббировании бизнес-интересов спонсоров и ведущих политиков партии. Именно поэтому заявлениям «Ээсти 200» больше не верят.
Провокационная риторика для партии не нова: достаточно вспомнить избирательную рекламу десятилетней давности, отсылающую к апартеиду. Однако тогда это можно было интерпретировать как политическую решительность. Теперь же, после потери доверия из-за махинаций и внутренних конфликтов, «Ээсти 200» перешла все границы в своей риторике, что особенно ярко проявилось во время их кампании на выборах в Европарламент прошлым летом.
Маргус Цахкна, в то время занимавший пост председатель партии, в видеообращении заявил, что «Ээсти 200» намерена любой ценой завоевать голоса и пройти в Европарламент. Ведущие политики партии отчаянно пытались привлечь внимание, даже исполнив танец Puuluup и 5Miinust с Евровидения.
По мере того как поддержка возглавляемого Михалом правительства тройственной коалиции продолжала снижаться после выборов в Европарламент, паника, похоже, охватила и Партию реформ. Реформисты внезапно вспомнили о своих корнях и снова назвали себя правой партией. Следуя примеру Илона Маска, они пообещали сократить госаппарат на 20 процентов, а их молодежное крыло даже позировало с бензопилой, как когда-то аргентинский популист Хавьер Милей. Все это выглядит так же неискренне, как обещание алкоголика завязать, ведь Партия реформ уже второй раз за два года клянется взять себя в руки.
Паника, похоже, охватила и Партию реформ. Реформисты внезапно вспомнили о своих корнях и снова назвали себя правой партией. Следуя примеру Илона Маска, они пообещали сократить госаппарат на 20 процентов
В это трудно поверить, ведь вместо одного коалиционного соглашения теперь обещают сразу два: краткое и лозунговое составят сразу, а заключение содержательного отложено на неопределенный срок. При этом обещают привлечь к обсуждению заинтересованные стороны - но в случае «Ээсти 200» мы за два года уже насмотрелись, что это на самом деле означает.
Фатальная ошибка
Именно поэтому надежды на то, что Партия реформ сумеет выйти из кризиса с помощью этой перестановки в правительстве, мало. Нужно честно признать: «Ээсти 200» как общественная сила и представитель избирателей фактически перестала существовать, а единственное, что у нее осталось, - мандаты в Рийгикогу.
Поскольку у «Ээсти 200» нет шансов преодолеть избирательный барьер на следующих парламентских выборах, ее лидерам больше нечего терять. Они уже не заботятся о репутации партии - она и так разрушена. Это значит, что до тех пор, пока правительство сохраняется, они будут продвигать ту политику, которая выгодна лично им и их окружению.
Конечно, настолько, насколько с этим согласится Партия реформ. Но у реформистов, к сожалению, просто нет выбора: им приходится мириться с «Ээсти 200», потому что это единственный способ остаться у власти. Их расчет в том, что коалиция поможет восстановить рейтинг перед следующими выборами. Но может случиться и наоборот: ослабленное правительство станет мишенью для широкой и сильной оппозиции. К тому же уже более половины избирателей хотят внеочередных выборов.
Политики «Ээсти 200» не заботятся о репутации партии - она и так разрушена. Это значит, что до тех пор, пока правительство сохраняется, они будут продвигать ту политику, которая выгодна лично им и их окружению
Проведение внеочередных выборов зависит только от решения Партии реформ. Союз с «Ээсти 200» может стать для нее роковым, поэтому правительству разумнее подать в отставку. Это помогло бы сохранить хотя бы остатки морального облика партии.
Если бы Партия реформ взяла на себя ответственность и ушла в отставку, избиратели, скорее всего, оценили бы этот шаг. На внеочередных выборах она могла бы показать результат лучше, чем прогнозируют нынешние рейтинги. Более того, у нее появился бы шанс войти в правительство вместе с партией «Отечество».
Тем не менее, реформисты могут продолжить играть ва-банк, рискуя потерять и то немногое, что у них еще осталось. Но все же следует помнить, что азартные игры - не лучший способ решать политические проблемы.