Госсекретарь США вчера уже объявил, что существует план А по прекращению огня, а также план B по ведению переговоров о постоянном мирном соглашении, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ США потихоньку пытаются отказаться от обещания, данного президентом Трампом
США подтвердили атаки в Йемене в тот момент, когда уже шел телефонный разговор между министром иностранных дел России и госсекретарем США. США, видимо, хотели избежать неожиданной реакции России и обеспечить прогресс мирного процесса в Украине.
Информация, опубликованная как США, так и Россией, носила весьма общий характер. Судя по всему, Россия почувствовала необходимость сохранить инициативу на стратегическом уровне и опираться на помощь президента в вопросах внешней политики.
Помощник президента Ушаков выступил с заявлением, что ведется подготовка к встрече президентов России и США. Кроме того, он заявил, что предложение о перемирии рассматривается в России как попытка вооружить и перегруппировать украинские силы. Заявление Ушакова по задумке должно стать взвешенной попыткой отговорить США от дальнейших атак в Йемене и против Ирана в целом.
Судя по всему, министр Лавров не смог дать экспромтный ответ на слова госсекретаря, что, в свою очередь, говорит о том, что атаки в Йемене стали неожиданностью для российского руководства.
Представители США потихоньку пытаются отказаться от обещания президента Трампа немедленно положить конец войне. Госсекретарь США уже объявил вчера, что существует план А по прекращению огня, а также план B по ведению переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.
Планы ведущих стран Европы нервируют Москву
До сих пор российские представители явно доминировали в средствах массовой информации со своими требованиями немедленно найти окончательное решение для этой войны. Президент США заявил, что планирует поговорить с президентом России во вторник. Вполне вероятно, что администрация США понимает, что эффективно продвигаться вперед с помощью контактов на более низком уровне уже невозможно.
Россию до сих пор больше всего беспокоили попытки Великобритании сформировать коалицию для разработки гарантий безопасности для Украины. Вчера заместитель министра иностранных дел России Грушко высказал в СМИ мнение, что в будущем следить за соблюдением перемирия смогут невооруженные наблюдатели.
Аргументы заместителя министра Грушко не имеют никакой другой цели, кроме как помешать подготовке более прочного миротворческого плана в Великобритании и Франции. Великобритания заявила о готовности разместить в Украине свои ВВС в дополнение к сухопутным войскам, а президент Франции заявил, что размещение войск в Украине возможно без согласия России.
Заявление президента Франции по сути означает создание зон безопасности на территории Украины. Хоть вероятность реализации таких сценариев и невелика, но для России это пока очень нежелательные варианты развития событий, которые россияне пытаются парализовать.
Открыто пророссийский кандидат в президенты Румынии Шошоаке написала письмо президенту России с жалобой на то, что она не была зарегистрирована в качестве официального кандидата на выборах. Самый главный посыл в ее письме заключался в том, что она считает важным присоединить некоторые территории Украины к Румынии. Президент России оказывает влияние на эту тему уже более десяти лет. Можно предположить, что есть серьезные попытки внедрить тему территориальных претензий к Украине в избирательные кампании как Румынии, так и Венгрии.
Президент Украины сменил начальника Генерального штаба. Бывшего главу Генштаба направили в Минобороны на должность главного инспектора. В ВСУ после прихода к командованию генерала Сырского и сопровождавшей его крупной смены руководства новые изменения происходили не слишком часто. Однако смена главы Генштаба указывает на то, что от украинских сил ждут какого-то нового подхода.
Успехи Украины в дроновых технологиях
Украинская компания Viry отправила на фронт украинским частям первую тысячу беспилотников, которые производятся только из деталей украинского производства. До сих пор большая часть комплектующих дронов украинского производства производится на предприятиях КНР.
В настоящее время Украина производит в общей сложности более 2 млн ударных дронов в год. Если украинские компании смогут, наконец, запустить всю производственную цепочку, необходимую для производства дронов, это станет очень важным шагом в развитии обороноспособности Украины, но также окажет и мощную поддержку развитию обороноспособности Европы в будущем.
Ситуация на фронтах
Число атак российской армии на фронте вчера несколько уменьшилось, но в целом темпы ее наступления остаются более или менее на одном уровне последние два месяца.
Последние позиции украинских частей в районах Курской области сохранились, несмотря на активные атаки российской армии. Российской армии не удалось вторгнуться в районы Сумской области. Украинские войска, судя по всему, смогут нанести в боях здесь тяжелые потери российским частям. Сообщения об использовании северокорейских солдат в атаках очень редки.
На направлении Харькова позиционные бои продолжались безрезультатно.
В направлении Купянска атаки российских частей несколько активизировались. Причиной этого, судя по всему, являются успешные локальные атаки украинских сил, а российское командование пытается вернуть утраченные позиции.
В свою очередь, количество атак российской армии в направлении города Лиман уменьшилось. Были также отдельные попытки нападения в направлении Северска. На линии фронта в регионе серьезных изменений не произошло.
В Бахмутском районе активность российских подразделений в районе города Часов Яр оставалась более низкой. В городе Торецк идут очень напряженные бои, но серьезных изменений в дислокации войск нет.
Давление российской армии в направлении Покровска вчера уменьшилось и ситуация не изменилась. К юго-западу от Донецка российская армия продолжает наступление в темпе, установившемся за последние несколько недель. Вполне возможно, что к северу от поселка Великая Новоселка достигнут незначительный прогресс.
На Южном фронте российская армия продолжала попытки наступления в направлении Гуляйполе и Орехова, но безрезультатно.
Вдоль Днепра российская армия вчера бездействовала.