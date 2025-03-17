Россию до сих пор больше всего беспокоили попытки Великобритании сформировать коалицию для разработки гарантий безопасности для Украины. Вчера заместитель министра иностранных дел России Грушко высказал в СМИ мнение, что в будущем следить за соблюдением перемирия смогут невооруженные наблюдатели.

Аргументы заместителя министра Грушко не имеют никакой другой цели, кроме как помешать подготовке более прочного миротворческого плана в Великобритании и Франции. Великобритания заявила о готовности разместить в Украине свои ВВС в дополнение к сухопутным войскам, а президент Франции заявил, что размещение войск в Украине возможно без согласия России.

Заявление президента Франции по сути означает создание зон безопасности на территории Украины. Хоть вероятность реализации таких сценариев и невелика, но для России это пока очень нежелательные варианты развития событий, которые россияне пытаются парализовать.

Открыто пророссийский кандидат в президенты Румынии Шошоаке написала письмо президенту России с жалобой на то, что она не была зарегистрирована в качестве официального кандидата на выборах. Самый главный посыл в ее письме заключался в том, что она считает важным присоединить некоторые территории Украины к Румынии. Президент России оказывает влияние на эту тему уже более десяти лет. Можно предположить, что есть серьезные попытки внедрить тему территориальных претензий к Украине в избирательные кампании как Румынии, так и Венгрии.