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ОТ ПОЛИТОЛОГА Как психологически помочь бежавшим от войны подросткам? Поиск себя в условиях эмиграции (1)

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Наталья Шевченко.
Наталья Шевченко. Фото: личный архив

Для украинских подростков, находящихся в эмиграции в связи с войной и вынужденными перемещениями, многие обычные для тинейджерского вызовы становятся еще труднее. Наталья Шевченко пишет о том, что педагоги, понимающие уникальные особенности таких подростков, могут сыграть ключевую роль в их успешной адаптации и поддержке.

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Подростковый возраст - это период, когда мир внутри человека и мир вокруг него стремительно меняются. Каждый подросток сталкивается с множеством вопросов: «Кто я?», «Какое место я занимаю в этом мире?», «Что для меня важно?»; эти вопросы и внутренние переживания особенно обостряются у подростков, которые оказались в эмиграции, переживая одновременно возрастные кризисы и адаптацию к новой культурной и социальной среде.

1. Поиск идентичности в чужой культуре: кто я?

Для подростков в эмиграции поиск идентичности усложняется, так как они вынуждены адаптироваться к новому окружению, одновременно сохраняя свою культурную самобытность. Украинские подростки, оказавшиеся в другой стране, могут сталкиваться с чувством утраты своего прошлого, социальной неопределенностью и культурным разрывом.

Рекомендации для педагогов:

Важно поддерживать культурную идентичность подростка и поощрять уважение к его национальному происхождению. Учебное заведение должно создавать атмосферу инклюзивности, где подросток сможет свободно выражать свою культуру, не чувствуя себя изолированным или чужим. Помогите подросткам интегрировать элементы своей национальной идентичности в новую среду, показывая, что их уникальность ценится.

2. Эмоциональная нестабильность и чувство потери

Подростки, пережившие вынужденную эмиграцию, могут испытывать глубокие эмоциональные травмы, вызванные утратой дома, разлукой с друзьями и семьей, а также переживаниями по поводу безопасности своей страны. Это может усугубить традиционные подростковые эмоциональные перепады.

Рекомендации для педагогов:

Поддержка со стороны педагогов должна быть особо чуткой и внимательной к эмоциональным состояниям подростков. Создавайте безопасные пространства для обсуждения переживаний и тревог, связанных как с адаптацией, так и с воспоминаниями о прошлом. Эмоциональная помощь и участие в жизни подростка могут существенно облегчить процесс их восстановления и адаптации.

3. Стремление к независимости в новой среде

Желание подростков к независимости часто сталкивается с необходимостью адаптироваться к новому обществу и его правилам. Украинские подростки в эмиграции могут ощущать разрыв между своей стремящейся к самостоятельности личностью и потребностью в поддержке со стороны родителей и других взрослых, также переживающих трудности адаптации.

Рекомендации для педагогов:

Важно позволять подросткам проявлять инициативу в процессе адаптации, поддерживать их усилия по интеграции в новое общество. Педагоги могут создать условия для самостоятельного выбора подростками своих образовательных и социальных целей, помогая им развивать уверенность в своих силах и навыках в новом контексте.

4. Влияние сверстников и культурные барьеры

Для подростков в эмиграции важность социальных связей со сверстниками становится особенно значимой. Но одновременно с этим они могут столкнуться с проблемой принятия в новом коллективе, где существуют иные культурные и социальные нормы.

Рекомендации для педагогов:

Создавайте условия для активной социализации украинских подростков с их сверстниками, помогая преодолеть культурные барьеры. Инклюзивная атмосфера в классе, где подростки могут делиться своей культурой, участвовать в коллективных проектах и принимать участие в жизни класса, поможет снизить уровень тревожности и социальной изоляции.

5. Страхи и тревоги: неопределенность будущего

Украинские подростки в эмиграции могут испытывать повышенную тревогу по поводу своей будущей жизни: неизвестность в вопросе возвращения домой, образовательные и карьерные перспективы в новой стране, а также эмоциональная связь с родиной, которая переживает войну.

Рекомендации для педагогов:

Помогите подросткам справляться с неопределенностью, поддерживая их как в академическом, так и эмоциональном плане. Ориентируйте на то, что адаптация - это процесс, в котором ошибки и неудачи неизбежны, но они не определяют будущее. Поддержка в учебе и личностном развитии позволит подросткам более уверенно смотреть в будущее.

6. Открытие сексуальности и культурные различия

Для подростков в эмиграции вопросы сексуальности и межличностных отношений могут приобретать новую сложность, особенно в условиях культурных различий. Неопределенность в отношении этих вопросов может усугубляться при отсутствии поддержки и понимания.

Рекомендации для педагогов:

Будьте готовы обсуждать эти вопросы в контексте различных культурных особенностей, сохраняя при этом уважение к индивидуальности каждого подростка. Обучайте подростков уважению к личным границам, формируйте у них понимание равенства и толерантности в отношениях.

7. Самовыражение через творчество: я - это то, что я создаю

Творчество становится мощным средством выражения эмоций и переживаний для подростков, переживающих эмиграцию. Через искусство, музыку, спорт или другие виды активности подростки могут находить новые способы выражать свою личность и справляться с эмоциональной нагрузкой.

Рекомендации для педагогов:

Стимулируйте творческую активность подростков, давая им возможность самовыражения через различные формы искусства и креативности. Это поможет им найти эмоциональный выход и развивать свои таланты в новом культурном контексте, укрепляя уверенность в себе.

Заключение

Для украинских подростков, находящихся в эмиграции, процесс взросления проходит в условиях многослойных вызовов - от поиска идентичности до адаптации к новому обществу. Педагоги играют ключевую роль в поддержке этих подростков, помогая им не только адаптироваться, но и сохранить свою культурную уникальность, уверенность в себе и открытость к новым возможностям.

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