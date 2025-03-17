Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) сообщает, что после тяжелой и продолжительной болезни умерла Дорис Фитшен - четырехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпиады-2000. Ей было 56 лет.
Умерла знаменитая футболистка – одна из лучших в истории немецкого футбола
Фитшен в 1986-2001 годах провела 144 матча за сборную Германии, победила с командой на чемпионатах Европы 1989, 1991, 1997 и 2001 годов. Также она трижды становилась чемпионкой Германии и взяла три Кубка страны.
После завершения карьеры она была тренером сборной (две победы на Евро и золото Олимипады в Рио-де-Жанейро) и работала в Немецком футбольном союзе.