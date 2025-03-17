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Спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся в полный воды колодец

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Колодец. Иллюстративное фото.
Колодец. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В деревне Тыве в Валгамаа в субботу возникла крайне тревожная ситуация: беззаботно игравшая большая собака внезапно упала в колодец глубиной 15 метров.

В полдень 15 марта спасатели были вызваны в деревню Тыве в волости Тырва, где собака, прыгавшая вокруг работавшего насоса, заигралась и по неосторожности упала в колодец. Колодец был глубиной почти 15 метров, воды в нем было много, и семья не могла самостоятельно вытащить большую собаку.

Спасатели вытащили собаку из колодца с помощью веревочного спасательного оборудования. Вероятно, собака не смогла бы долго продержаться в колодце без быстрой помощи. Собака получила легкие травмы лап, когда старалась удержаться в колодезном кольце над поверхностью воды, и спасатели посоветовали владельцу собаки обязательно обратиться к ветеринару.

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