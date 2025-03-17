В деревне Тыве в Валгамаа в субботу возникла крайне тревожная ситуация: беззаботно игравшая большая собака внезапно упала в колодец глубиной 15 метров.
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Спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся в полный воды колодец
В полдень 15 марта спасатели были вызваны в деревню Тыве в волости Тырва, где собака, прыгавшая вокруг работавшего насоса, заигралась и по неосторожности упала в колодец. Колодец был глубиной почти 15 метров, воды в нем было много, и семья не могла самостоятельно вытащить большую собаку.