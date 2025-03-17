Спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся в полный воды колодец

В полдень 15 марта спасатели были вызваны в деревню Тыве в волости Тырва, где собака, прыгавшая вокруг работавшего насоса, заигралась и по неосторожности упала в колодец. Колодец был глубиной почти 15 метров, воды в нем было много, и семья не могла самостоятельно вытащить большую собаку.