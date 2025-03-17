Удары США по Йемену: хуситы сообщают о 53 погибших и ответных атаках на американский авианосец

США начали наносить удары по целям хуситов в выходные. Вашингтон пообещал продолжать их до тех пор, пока повстанцы не прекратят атаки на суда в Красном море.

По данным американской стороны, среди погибших в результате атак были ключевые фигуры среди повстанцев, однако группировка это не подтвердила.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что боевики будут атаковать американские корабли в Красном море, пока будут продолжаться удары по Йемену.

В ночь на понедельник хуситы заявили, что за последние 24 часа дважды атаковали американскую авианосную группу в ответ на продолжающуюся агрессию.

Они, в частности, утверждали, что выпустили 18 ракет и беспилотников по авианосцу «Гарри Трумэн» и сопровождавшим его военным кораблям, не предоставив доказательств.

Американский чиновник ранее сообщил Reuters, что американские военные самолеты сбили 11 запущенных хуситами дронов в воскресенье, и ни один из них не приблизился к авианосцу.

Поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая считает Израиль своим врагом, контролирует столицу Йемена Сану и северо-запад страны.

Хуситы заявляли, что действуют в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС, и утверждали, что атакуют только суда, связанные с Израилем, США или Британией. Эти утверждения часто оказывались ложными.

С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки торговых судов в Красном море и Аденском заливе, а также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Хуситы сообщили о гибели женщин и детей в результате ударов. Фото: Reuters