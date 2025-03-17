Число погибших в результате ударов США по Йемену возросло до 53, сообщает подконтрольное повстанцам-хуситам Министерство здравоохранения. По его данным, среди погибших есть женщины и дети. Сообщается также о 98 пострадавших.
Удары США по Йемену: хуситы сообщают о 53 погибших и ответных атаках на американский авианосец
США начали наносить удары по целям хуситов в выходные. Вашингтон пообещал продолжать их до тех пор, пока повстанцы не прекратят атаки на суда в Красном море.
По данным американской стороны, среди погибших в результате атак были ключевые фигуры среди повстанцев, однако группировка это не подтвердила.
Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что боевики будут атаковать американские корабли в Красном море, пока будут продолжаться удары по Йемену.
В ночь на понедельник хуситы заявили, что за последние 24 часа дважды атаковали американскую авианосную группу в ответ на продолжающуюся агрессию.
Они, в частности, утверждали, что выпустили 18 ракет и беспилотников по авианосцу «Гарри Трумэн» и сопровождавшим его военным кораблям, не предоставив доказательств.
Американский чиновник ранее сообщил Reuters, что американские военные самолеты сбили 11 запущенных хуситами дронов в воскресенье, и ни один из них не приблизился к авианосцу.
Поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая считает Израиль своим врагом, контролирует столицу Йемена Сану и северо-запад страны.
Хуситы заявляли, что действуют в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС, и утверждали, что атакуют только суда, связанные с Израилем, США или Британией. Эти утверждения часто оказывались ложными.
С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки торговых судов в Красном море и Аденском заливе, а также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля.
Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что субботние удары были направлены на нескольких лидеров хуситов.
«Мы просто нанесли по ним сокрушительный удар и дали понять Ирану, что хватит», - сказал он.
Министр обороны США Пит Хегсет пообещал непрерывные ракетные удары до тех пор, пока атаки хуситов не прекратятся.
«Я хочу быть предельно ясным: эта кампания направлена на свободу судоходства», - сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News в воскресенье заявил, что за последние 18 месяцев хуситы нанесли более 170 ударов по американским военным кораблям.
«Нападали на ВМС США напрямую 174 раза, и 145 раз они атаковали коммерческое судоходство. Так что у нас по сути банда пиратов с управляемым высокоточным противокорабельным оружием и системой взимания платы на одном из важнейших судоходных путей в мире. Это просто невыносимо», - сказал он.
По словам Рубио, операция против хуситов будет продолжаться до тех пор, пока у них не останется возможности это делать.