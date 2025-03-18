Государство взяло курс на тотальный переход на эстонский язык, и если сейчас от меня категория нигде не требуют, то в скором времени все может измениться. К тому же экзамен становится все популярнее.

В 2022 году на C1 зарегистрировались чуть менее 1000 человек, а в первой половине 2024 - уже 1600 человек. Я решила не отставать и в октябре зарегистрировалась на мартовский экзамен.

Примерно тогда же начала подготовку - ну, так, как я себе ее представляла. В нее не входили курсы, учебники или консультации. Зато входили: близкие друзья-эстонцы, (2 шт.), каждодневное чтение новостей на эстонском языке (4 шт.), эстонское телевидение пару раз в неделю (передачи на выбор, 1 шт.) и одна большая, но очень известная эстонская книга Андруса Кивиряхка (1 шт.).

По сути, я насильно постаралась погрузить себя в эстонскую среду настолько, насколько это возможно, живя в Ида-Вирумаа. Это не было просто. Когда я не знала, как сказать «либо тотальное простодушие, либо халатность» на эстонском своему другу, приходилось пересиливать себя, лезть в переводчик, и только потом говорить - что, конечно, занимает больше времени, чем сказать то же самое на английском.