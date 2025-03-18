У меня не было необходимости сдавать эстонский язык на категорию С1 - на работе требовалась не бумажка, а реальные знания, а уровня языка по самоощущению хватало на то, чтобы успешно взаимодействовать с эстонской средой без всяких категорий. Но в итоге все побежали - и я побежала, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Как я сдавала на С1: финно-угры, кладовки, жуткие графики, Кивиряхк и свинка Пеппа (1)
Государство взяло курс на тотальный переход на эстонский язык, и если сейчас от меня категория нигде не требуют, то в скором времени все может измениться. К тому же экзамен становится все популярнее.
В 2022 году на C1 зарегистрировались чуть менее 1000 человек, а в первой половине 2024 - уже 1600 человек. Я решила не отставать и в октябре зарегистрировалась на мартовский экзамен.
Примерно тогда же начала подготовку - ну, так, как я себе ее представляла. В нее не входили курсы, учебники или консультации. Зато входили: близкие друзья-эстонцы, (2 шт.), каждодневное чтение новостей на эстонском языке (4 шт.), эстонское телевидение пару раз в неделю (передачи на выбор, 1 шт.) и одна большая, но очень известная эстонская книга Андруса Кивиряхка (1 шт.).
По сути, я насильно постаралась погрузить себя в эстонскую среду настолько, насколько это возможно, живя в Ида-Вирумаа. Это не было просто. Когда я не знала, как сказать «либо тотальное простодушие, либо халатность» на эстонском своему другу, приходилось пересиливать себя, лезть в переводчик, и только потом говорить - что, конечно, занимает больше времени, чем сказать то же самое на английском.
В переписках периодически прогоняла свои длинные сообщения через chat gpt, чтобы проверить их на наличие ошибок, что, опять же, замедляло скорость ответов, но улучшало грамотность. В общении не позволяла ни себе, ни эстонцам переходить на английский даже тогда, когда не было времени на разъяснения, или мозг совсем уставал и требовал передышки. Бытовое общение на совершенное разные темы помогло выучить большое количество новых разговорных слов и фраз, которые эстонцы употребляют в живой речи.
Пару раз в неделю я смотрела эстонскую передачу Terevesioon, в которой - сюрприз, сюрприз - оказалось много интересных тем. По словам учителей эстонского языка, темы из подобных передач часто встречаются на экзамене - забегая вперед скажу, что это правда. А еще в Terevisioon показывают мультик про свинку Пеппу на эстонском, и это невероятная милота.
Каждое утро я начинала с чтения новостей на эстонском языке. За чашкой кофе выбирала три-четыре новости на разные темы и читала их до конца, дотошно переводя каждое непонятное слово. Поначалу мозг дико ленился, но со временем привык. Это помогло развить навык быстрого чтения, и не шарахаться от текстов совершенно разного содержания.
А еще я решила, что неплохо было бы наконец прочитать «Человек, который знал змеиную молвь», но не в переводе на русский, а в оригинале - для русскоязычной девочки из русскоязычного региона такой подвид - круче не придумаешь. К тому же, книга оказалась захватывающей, а все непонятные слова я терпеливо переводила и прописывала сверху карандашом. Надо сказать, что читать авторов в оригинале - отдельное удовольствие, и как же я была собой горда, когда выучила слово «känd» (пень)!
Час Х
Перед экзаменом я ознакомилась с заданиями одного пробного экзамена за прошлой год и хорошенько выспалась. Напоминаю, что больше никаких усилий для подготовки я не предпринимала, на консультации не ходила, и это было моим осознанным решением - я решила проверить свой уровень языка из реальной жизни, а не умение решать тесты, будучи натасканной на них, как полицейская собака.
Экзамен сдавала в Йыхви - когда-то давно услышала городскую легенду, мол, нарвских специально «валят» на экзаменах. В итоге легенда обросла подробностями, из которых стало ясно, что «валят» весь Ида-Вирумаа, но менять место было уже поздно. К тому же, это только домыслы тех, кто в регионе сдать экзамен не смогли.
Никаких неожиданных сюрпризов, чересчур сложных заданий или непонятных тем мне не встретилось. Однако, назвать экзамен легким я не могу - были и неизвестные мне доселе слова вроде «sahver» (кладовка), и понятные, но при этом по-идиотски запутанные графики с данными по гражданству на письменной части, и специально схожие варианты ответов, и, конечно, жутко бесячие, будто бы намеренно слегка ускоренные тексты во время слушания.
Больше всего я разозлилась на текст, в котором мужчина с не самой четкой дикцией 15 минут разглагольствовал о том, что тишина - это золото. «Может быть, тогда и ты помолчишь?» - бесилась я, пытаясь успеть за его потоком сознания и законспектировать это в 10 связных предложений.
Во всех заданиях я отлично понимала общий смысл, но могла не уловить нюансов, пропустить что-то из-за спешки или не дописать, потому что прослушала, дописывая предыдущий ответ. В заданиях на чтении, как обычно, были даны тексты с хитрыми вариантами ответов, и кое-где пришлось сильно поковыряться - по классике были и финно-угры, и старый эстонский быт. К моему удивлению, текст про сортировку мусора оказался максимально легким - видимо, потому что о подобных вещах я не раз слышала в Terevisioon.
Добрым словом я передачу вспомнила и на устной части, когда попалась тема инноваций в стране - в одном из выпусков обсуждался скайп и другие технологии, поэтому с аргументацией на эстонском проблем не возникло.
К половине третьего я выползла с экзамена выжатая, не довольная и не расстроенная, но четко осознавая: сделала все, что могла. Использовала по максимуму то, что успела выучить или запомнить за последние несколько месяцев, вовремя сделала все задания, не оставила пустых мест.
Лично мне показалось, что экзамен вполне можно сдать, если проделать один-два пробных, а все остальное время просто много общаться, читать и писать на эстонском. Может, результат будет не безупречным, но получится хотя бы набрать пресловутые 60%.
Лично у меня нет абсолютной уверенности в том, что я свою категорию получу уже через две недели. Я слегка запуталась в графиках, точно напортачила с некоторыми окончаниями, не особо хорошо справилась с заданиями на слушание - в ходе экзамена выяснилось, что три текста из двух слушаются только один раз.
Но в моем случае было уже поздно. Времени на все задания мне хватало впритык, но ни разу не осталось дополнительных минут, чтобы я могла вернуться к «слабым» местам или перепроверить свои ответы. А еще оказалось ужасно сложно и долго писать ручкой на бумаге - это тебе не текст на клавишах клацать.
Что буду делать, если не наберу заветные баллы? Не сильно расстроюсь, потому что время не поджимает, а экзамен я сдавала исключительно для того, чтобы с ним ознакомиться. Продолжу читать, смотреть и общаться на языке, добью Кивиряхка и зарегистрируюсь на новый экзамен в сентябре, конечно! Правда, в следующий раз, все же в Таллинн. А то мало ли что.