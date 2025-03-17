«Может быть, сможем, может быть, нет». Трамп пообещал во вторник поговорить с Путиным об окончании войны в Украине

«Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон (цитаты по агентству Reuters).

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», - сказал президент США.

На вопрос о том, какие уступки могут рассматриваться на переговорах о прекращении огня, Трамп ответил журналистам: «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях» (СМИ предполагают, что он имел в виду украинскую Запорожскую АЭС, захваченную Россией).

«Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже многое обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов, они над этим работают», - добавил президент США.

Трамп не уточнил, о разделе каких именно активов идет речь и могут ли такие договоренности быть временными.

Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл, судя по информации из Киева, сейчас не обсуждается долговременный договор, основанный на принципе «земля в обмен на мир». Скорее стороны говорят о том, где именно должны пройти разделительные линии в случае достижения соглашения о прекращении огня, отмечает Лэндейл.