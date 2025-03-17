Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует во вторник поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. До этого официальные представители США и России провели переговоры в Москве, которые Трамп называл «очень хорошими и продуктивными». Путин при этом выдвинул условия, на которых он готов обсуждать предложение Вашингтона и Киева о прекращении огня.
«Может быть, сможем, может быть, нет». Трамп пообещал во вторник поговорить с Путиным об окончании войны в Украине
«Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон (цитаты по агентству Reuters).
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», - сказал президент США.
На вопрос о том, какие уступки могут рассматриваться на переговорах о прекращении огня, Трамп ответил журналистам: «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях» (СМИ предполагают, что он имел в виду украинскую Запорожскую АЭС, захваченную Россией).
«Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже многое обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов, они над этим работают», - добавил президент США.
Трамп не уточнил, о разделе каких именно активов идет речь и могут ли такие договоренности быть временными.
Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл, судя по информации из Киева, сейчас не обсуждается долговременный договор, основанный на принципе «земля в обмен на мир». Скорее стороны говорят о том, где именно должны пройти разделительные линии в случае достижения соглашения о прекращении огня, отмечает Лэндейл.
Украина неоднократно заявляла, что никогда не согласится на юридическое признание своих территорий частью России.
Переговоры в Москве и Джидде
Трамп пытается заручиться поддержкой Путина предложения о 30-дневнем прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Они состоялись после американо-российской встречи в Эр-Рияде.
На прошлой неделе, 13 марта, Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Кремль комментировал итоги встречи сдержанно: Уиткоффом «была предоставлена дополнительная информация» об инициативе прекращения огня в Украине, а Путин через Уиткоффа «передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа».
Трамп отозвался о встрече в Кремле более оптимистично. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», - писал он в соцсети Truth Social.
Дипломатический процесс проходит на фоне наступления российской армии в Курской области, где ей удалось взять ключевой райцентр Суджа.
Первый телефонный разговор Трампа с президентом России после возвращения на пост президента США состоялся 12 февраля.
Трамп, который перевернул политику США, сблизившись с Москвой, ранее пытался представить Украину как страну, с которой сложнее вести переговоры, чем с Россией.
В феврале он принимал в Овальном зале Белого президента Владимира Зеленского - встреча закончилась громким скандалом и срывом переговоров, которые делегации смогли возобновить на прошлой неделе в саудовской Джиде.
МИД России перед вторым телефонным разговором Путина и Трампа дал понять, что любой долгосрочный мирный договор по Украине должен соответствовать требованиям Москвы.
«Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, - заявил в интервью газете "Известия" замминистра иностранных дел России Александр Грушко. - Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. Собственно, именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных соглашений».
Стремление Украины вступить в НАТО и Европейский союз включено в конституцию страны. Североатлантический альянс также официально придерживается политики «открытых дверей», которая предполагает, что те или иные страны могут самостоятельно принимать решение о вступлении в блок.
Спор о западных миротворцах
Великобритания и Франция заявили, что готовы направить миротворческие силы для мониторинга прекращения огня в Украине, но Москва отвергает этот вариант.
«Нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве, - заявил Грушко. - В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта».
«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока - сотрясание воздуха», - добавил он.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас в понедельник заявила, что позиция Москвы говорит о ее желании добиться от Украины не мира, а капитуляции.
«Те условия, которые они представили, показывают, что они на самом деле не хотят мира, потому что они представляют в качестве условий все свои конечные цели, которых они хотят достичь от войны», - заявила Каллас журналистам в Брюсселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье заявил, что размещение миротворческих войск в Украине - вопрос, который должен решать Киев, а не Москва.
Путин комментировал предложение Вашингтона и Киева о перемирии 13 марта еще до встречи со спецпосланником Уиткоффом.
«Мы за, но есть нюансы», - сказал Путин, выдвинув ряд условий. В том числе он потребовал прекратить поставки западного оружия Украине и остановить мобилизацию в ВСУ, а также заявил, что украинские военнослужащие, которые остаются в Курской области, должны сдаться в плен.
На фоне сообщений о новом дипломатическом контакте Москвы и Киева газета New York Times в понедельник сообщила, что Минюст США проинформировал европейских чиновников о выходе из состава Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины.