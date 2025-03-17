Ляэнеметс стал главой фракции соцдемов в Рийгикогу

Лаури Ляэнеметс сказал сегодня, что социал-демократы входили в правительство более двух с половиной лет и все это время выступали за доступность здравоохранения и социальных услуг, бесплатное высшее образование, права трудящихся и сохранение природных ресурсов Эстонии, которые сейчас находятся под угрозой из-за прихода правого правительства.

«Наше поле работы в оппозиции будет очень широким - есть что защищать и за что бороться, чтобы неравенство в обществе не увеличивалось», - сказал Ляэнеметс.

В Рийгикогу 14 социал-демократов, что делает их крупнейшей оппозиционной силой в парламенте.

17 февраля фракция соцдемов избрала новым председателем фракции Мадиса Калласа, который сменил на этом посту Прийта Ломпа. Ломп взялся за работу генсека Социал-демократической партии. При этом полномочия Ломпа как члена Рийгикогу закончились 12 марта.

Хельмен Кютт по-прежнему остается на посту заместителя председателя парламентской фракции социал-демократов.