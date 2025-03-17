17-летняя теннисистка из России вошла в историю, победив в финале Indian Wells

Юная россиянка, которая в прошлом месяце также одержала победу на турнире категории WTA 1000 в Дубае, в полуфинале Indian Wells обыграла вторую ракетку мира – польку Игу Свентек.

Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 40 лет, сумевшей на одном турнире победить первую и вторую ракетки мира. За этот период подобное удавалось лишь дважды: в 1987 году – Штеффи Граф, а в 1999-м – Серене Уильямс.

«Хочу поблагодарить себя за то, что боролась до конца, всегда верила в себя и не сдалась, – сказала Андреева в победной речи после матча. - Соперничать с Ариной было очень сложно, но я сделала все возможное.»

Благодаря этой победе она поднялась на рекордное для себя шестое место в рейтинге WTA.

Андрееву считают будущей первой ракеткой мира с тех пор, как она удивила теннисный мир на турнире в Мадриде в 2023 году.