Мнение Новым центром Таллинна станет Теллискиви

Теллискиви - новое сердце Таллинна?

Теллискиви во многом напоминает наш собственный Кингс-Кросс: здесь уже много лет формируется новый городской центр. Эпицентр торговли, гастрономии и ночной жизни Таллинна уже давно сместился из центра и Старого города в Теллискиви. На забетонированных магистралях центра не всегда есть плодородная почва для роста бизнеса. Пустые зоны на Нарвском и Пярнусском шоссе - примеры предпринимательской пустыни. Де-юре центр города пересекают скоростные магистрали, являющиеся транспортными монокультурами, где приоритет отдается автомобильному движению. Маленький островок Ротерманни живет, но он также окружен чрезмерно масштабными внутригородскими трассами.

Развитие района Теллискиви и Балтийского вокзала в ближайшие годы приведет к его полной трансформации, которая сбалансирует стремительный темп жизни в Таллинне и сделает городскую среду более разнообразной. Здесь появятся не только новые офисные здания, жилые дома и природные городские пространства, но и места, способствующие культуре, отдыху и развитию сообществ. Деловые центры в этом районе предложат не просто офисные помещения или коммерческие площади - они предоставят свободу, радость творчества и гибкость. Здесь можно работать, отдыхать, получать образование, посещать художественные выставки и театральные представления, проводить время в кафе или ужинать в местных ресторанах - все в одном месте.