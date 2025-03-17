Эпицентр торговли, гастрономии и ночной жизни Таллинна уже давно сместился из центра и Старого города в Теллискиви, пишет руководитель развития Telliskivi TLN Ало Киппасто.
Мнение ⟩ Новым центром Таллинна станет Теллискиви
Один из самых уникальных европейских мегаполисов, который десятилетиями расширялся во всех направлениях, формируя новые городские центры, - это Лондон. Один из его бывших промышленных районов, Кингс-Кросс, благодаря восстановлению старых промышленных зданий, созданию зеленых зон и строительству новых офисных и жилых комплексов превратился в один из самых привлекательных районов города. Сегодня он является одним из главных деловых и культурных центров Лондона, где разместились многочисленные глобальные компании.
Подобные шаги предпринимаются и в Теллискиви, расположенном в самом сердце Таллинна. Новое поколение находит здесь жилье, работу и возможности для проведения досуга в радиусе 15 минут пешей прогулки. Это изменение - не просто мечта, а реальность, которая уже началась.
Центр Таллинна с его скоростями и масштабами напоминает запутанный лабиринт застроенных магистралей, где практически нет места для озеленения. Это проще и дешевле в обслуживании - не нужно косить газоны, нет объектов, которые мешали бы уборке снега. Вокруг центра и Старого города ежедневно движутся потоки людей и транспорта. Обособленные кварталы, окруженные магистралями, существуют словно острова, что препятствует развитию цельной и качественной городской среды.
Поэтому нынешний центр Таллинна уже не предоставляет той энергии и разнообразия, которые новое поколение ожидает от своего города. Это среда с небольшим количеством зеленых зон, с недостатком мест для общественного времяпрепровождения, способствующих развитию сообществ, а в целом - холодная и каменная.
Теллискиви - новое сердце Таллинна?
Теллискиви во многом напоминает наш собственный Кингс-Кросс: здесь уже много лет формируется новый городской центр. Эпицентр торговли, гастрономии и ночной жизни Таллинна уже давно сместился из центра и Старого города в Теллискиви. На забетонированных магистралях центра не всегда есть плодородная почва для роста бизнеса. Пустые зоны на Нарвском и Пярнусском шоссе - примеры предпринимательской пустыни. Де-юре центр города пересекают скоростные магистрали, являющиеся транспортными монокультурами, где приоритет отдается автомобильному движению. Маленький островок Ротерманни живет, но он также окружен чрезмерно масштабными внутригородскими трассами.
Развитие района Теллискиви и Балтийского вокзала в ближайшие годы приведет к его полной трансформации, которая сбалансирует стремительный темп жизни в Таллинне и сделает городскую среду более разнообразной. Здесь появятся не только новые офисные здания, жилые дома и природные городские пространства, но и места, способствующие культуре, отдыху и развитию сообществ. Деловые центры в этом районе предложат не просто офисные помещения или коммерческие площади - они предоставят свободу, радость творчества и гибкость. Здесь можно работать, отдыхать, получать образование, посещать художественные выставки и театральные представления, проводить время в кафе или ужинать в местных ресторанах - все в одном месте.
Таким образом, центр Таллинна неизбежно перемещается (и фактически уже переместился) в район Теллискиви и Балтийского вокзала. Новая среда для жизни и бизнеса придаст городу новый импульс для развития. Развитие этой зоны приведет к появлению не только новых офисов и жилых комплексов, но и культурных, торговых и развлекательных объектов, что сделает центр Таллинна еще более динамичным и разнообразным. Подобные перемены принесут городу свежую энергию и откроют новые перспективы как для местных жителей, так и для гостей города.
Мультимодальное сердце Таллинна
Секрет Теллискиви прост - сюда можно добраться отовсюду и любым способом. Сегодня это один из самых доступных районов Таллинна. Автомобиль, автобус, трамвай, поезд, а в будущем - снова троллейбус: все дороги ведут сюда. В перспективе в районе появятся удобные подземные парковки, позволяющие оставить автомобиль и продолжить путь пешком или на общественном транспорте. Все здесь - в шаговой доступности: офисы, рестораны, магазины, развлечения, спортивные объекты и даже зеленые зоны. Недалеко море, а панорама Старого города дополняет картину. Лучшие впечатления от Таллинна - здесь, в Теллискиви.
В будущем сюда можно будет приехать на автомобиле, оставить машину на удобной подземной парковке и отправиться на работу, на конференцию, в магазин, ресторан, музей или любое другое важное место. Все находится буквально под рукой и ничего не упущено. Такое сочетание услуг и стилей жизни создает настоящую городскую гармонию, благодаря которой Теллискиви заслуженно становится новым центром города. Сегодняшний центр Таллинна не предлагает той вариативности и насыщенности, которых ожидает новое поколение горожан.